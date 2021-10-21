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21.10.2021 11:09

Генеральный директор Макдоналдс в России Марк Карена принимает участие в благотворительном аукционе Meet For Charity

Марк Карена, генеральный директор Макдоналдс в России, стал участником крупнейшего отечественного благотворительного аукциона Meet For Charity, победители которого встречаются с известными людьми - представителями бизнеса, медиа, культуры, политики и спорта. Во время встречи победитель аукциона может побеседовать с известной персоной на самые различные темы и получить ответы на интересующие его вопросы. Собранные средства традиционно направляют в помощь различным благотворительным фондам.
Фото: предоставлено пресс-службой БФ "Дом Роналда Макдоналда" Фото: предоставлено пресс-службой БФ "Дом Роналда Макдоналда"
Фото: предоставлено пресс-службой БФ "Дом Роналда Макдоналда"

Аукцион стартовал 18 октября 2021 года на платформе Meet For Charity и будет проходить в течение недели. Тот, чья ставка станет последней на 15:00 25 октября, сможет лично встретиться с Марком в одном из городских кафе или ресторанов. Взнос победителя будет направлен на реализацию проектов Благотворительного Фонда "Дом Роналда Макдоналда", прежде всего на строительство нового "Дома Роналда Макдоналда" в Москве - уникальной семейной гостиницы при детской городской клинической больнице имени З.А. Башляевой.

Марк Карена начал работать в Макдоналдс в августе 2017 года в должности вице-президента корпорации, отвечающего за сегмент ведущих международных рынков (Германия, Великобритания/Ирландия, Франция, Австралия/Новая Зеландия и Канада), а в 2018 году возглавил Макдоналдс в России. До этого он 10 лет работал в маркетинге, продажах и в топ-менеджменте компании Nestle в Европе, Азии и Африке. Кроме этого, он отвечал за маркетинг и интернет-торговлю Metro Group в Восточной Европе, а впоследствии возглавлял "Метро Кэш & Кэрри" в Хорватии. Одновременно Марк Карена занимал пост президента Наблюдательного совета совместного предприятия Metro и Spar Австрия.

У Марка большой опыт работы в индустрии общественного питания и в розничной торговле в более чем 20 странах на четырех континентах. Он жил в девяти странах и говорит на шести языках: немецком, английском, французском, итальянском, голландском и испанском.

В 2021 году Марк Карена вошел в рейтинг ИД "Коммерсантъ" и Ассоциации менеджеров России "Топ-250 высших руководителей" как один из лучших топ-менеджеров сферы услуг.

Аукционы Meet For Charity проводятся с 2016 года. За прошедшие годы участниками проекта стали более 800 известных персон, за возможность встреч с которыми было заплачено и передано в благотворительные фонды около 180 миллионов рублей.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой БФ "Дом Роналда Макдоналда"

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