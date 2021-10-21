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21.10.2021 10:12
Рубрика: В мире

Генконсульство РФ: В Анталье утонул россиянин

Текст: Константин Волков

Во время купания в море в шторм в районе Аланьи, провинция Анталья, утонул россиянин 1982 года рождения. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на информацию генконсульства РФ в Анталье.

Фото: EPA-EFE/ERDEM SAHIN
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Как заявили в дипмиссии, турецкие спасатели в результате поисков обнаружили тело в открытом море. Российской стороне было направлено официальное уведомление о случившемся, в настоящее время выясняются подробности трагедии. Также консульство проводит все необходимые процедуры совместно с родственниками и страховой компанией для отправки тела на родину.

Как заявлял ранее генконсул РФ в Анталье, каждый год на отдыхе на турецких курортах гибнут десятки россиян. Самые частые причины смерти - злоупотребление алкоголем, несоблюдение техники безопасности на воде и легкомысленное отношение при посещении экскурсий.

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