Генпрокуратура предлагает ужесточить ответственность за экстремальные услуги

Генеральная прокуратура проинформировала главу государства о результатах массовых проверок экстремальных видов спорта и развлечений в России.

Поводом для пристального внимания прокуроров к этой специфической отрасли послужили участившиеся в последнее время случаи гибели и травматизма людей при оказании гражданам "экстремальных" услуг. Как рассказали корреспонденту "РГ" в Генпрокуратуре, речь идет о доступных сегодня практически для любого человека прыжков с парашютом, вейкбординге, каякинге, полетах на параплане, роуп-джампинге, банджи-джампинге, спусках на троллее, полетах на реактивном ранце и других развлечениях.

Как выяснили прокуроры, большинство из так называемых "экстремальных" услуг населению относятся к различным видам спорта. Таким, например, как альпинизм, воднолыжный спорт, парашютный и планерный спорт, прыжки в воду, рафтинг, скалолазание и другим. Но вместо подготовленных спортсменов зачастую идут в горы или прыгают с парашютом не просто новички, а люди, которым это противопоказано по здоровью.

При этом организаторы экстремальных "туров" не обращают на такие "мелочи" внимания. Подписал согласие о возможных рисках, в том числе и гибели , и - вперед, на штурм Эльбруса или на прыжок на параплане с Ай-Петри.

Ответственность же у организаторов экстрим-туров даже за гибель клиента одна - это статья 238 УК РФ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Минимальная санкция по ней - штраф в 100 тысяч рублей, максимальная - лишение свободы до 6 лет. Например, сейчас прокуратура Крыма контролирует расследование дела по факту оказания услуг, которые повлекли причинение тяжкого вреда здоровью 16-летней девушки. В августе 2021 года владелец параплана организовал полеты в тандеме на плато горы Ай-Петри. Установлено, что перед полетом со школьницей он не провел инструктаж, не подготовил и не проверил безопасность места посадки. В условиях переменчивого ветра он не справился с управлением и допустил падение параплана. В результате девочка получила множественные травмы.

По данным Генпрокуратуры, только в этом году прокуроры субъектов регионов и военные прокуроры выявили многочисленные нарушения закона о физической культуре и спорте. Кроме того, как показали результаты проверки, в последнее время распространение получила и незаконная практика организации не согласованных с уполномоченными органами власти спортивных мероприятий по видам спорта, не включенным во Всероссийский реестр видов спорта.

Обо всем этом Генпрокуратура проинформировала главу государства. В свою очередь президент поручил правительству проработать вопрос о модернизации системы управления в области спорта для обеспечения необходимого нормативно-правового регулирования и эффективного контроля. Кроме того, прокурорам поручено провести дополнительные проверки экстремальных видов спорта и услуг в том числе детям, а также спортивных услуг ДОСААФ.