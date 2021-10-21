Главреда немецкого Bild уволили из-за близких отношений с подчиненными

Настоящим землетрясением на рынке немецких СМИ называют увольнение главного редактора самой многотиражной ежедневной газеты Германии - таблоида Bild. Об отстранении сорокалетнего Юлиана Райхельта, занимавшего этот пост с февраля 2017 года, объявили в медиагруппе Axel Springer SE. Причиной стали обвинения журналиста в многочисленных романах с "сотрудницами, стоявшими ниже по иерархии", и их продвижении по служебной лестнице. Громкое расследование о внутренней "кухне" немецкого издания вышло в американской газете The New York Times. Оно стало последней каплей, переполнившей чашу терпения руководства медиаконцерна.

Слухи о близких отношениях Райхельта с подчиненными возникли не вчера - об этом даже выходили статьи его немецких коллег по цеху, например в журнале Spiegel из той же медиагруппы. При этом в последнем официальном релизе Axel Springer говорится, что речь никогда не шла собственно о сексуальных домогательствах или насилии. Многочисленные романы с сотрудницами, стажерками Bild и выпускницами Академии журналистики Axel Springer происходили "по обоюдному согласию", однако неизбежно создавали "конфликт интересов и возможности для злоупотребления властью". Якобы все в редакции знали о предполагаемых амурных историях, но смотрели на них сквозь пальцы.

И все же в начале этого года руководство концерна решило провести внутреннюю проверку в отношении Райхельта, который тогда был впервые временно отстранен от обязанностей. Но обвинение рассыпалось, поскольку все женщины согласились свидетельствовать против своего босса только анонимно. У главреда даже не было возможности прокомментировать конкретные обвинения в свой адрес, поскольку все протоколы бесед были засекречены. Другое дело, что утечки из них потом попали в СМИ. В конце концов тогда "ошибки" Юлиана Райхельта были признаны "некритичными", и он в марте "получил второй шанс", которым, по всей видимости, не воспользовался. В последние дни у исполнительного совета медиахолдинга появились "новые доказательства неправомерного поведения" господина Райхельта, который "по-прежнему не проводит границы между личными и профессиональными вопросами".

В частности, в новых публикациях фигурируют свидетельства некой Констанции Мюллер (имя изменено). Она пришла в Bild еще в 2016 году волонтером, и будущий главред сразу положил на нее глаз. "Он хвалил ее интеллект, внешность, работоспособность, а она, в свою очередь, находила его влюбленным и обаятельным", - говорится в досье. В конце концов спустя пару лет она получила "престижную должность, что очень многих в редакции удивило", отмечает Spiegel.

К делу приобщили эсэмэски, которые влюбленный редактор отправлял девушке "прямо с рабочих конференций или даже в ночи". Констанция рассказала, что из-за сплетен коллег за спиной она испытывала постоянный психологический стресс и ей даже пришлось пройти курс реабилитации в клинике. Между тем ни о каком судебном процессе против Райхельта речь пока не идет. Однако адвокаты журналиста не исключают, что их клиент может возбудить иск о клевете.

Слухи о близких отношениях Райхельта с подчиненными возникли не вчера

Как отмечает Deutsche Welle, скандал вокруг Bild разразился на фоне активного освоения концерном Axel Springer американского медийного рынка, в частности приобретения им за миллиард долларов влиятельного онлайн-издания Politico, портала Business Insider и некоторых других СМИ. "Многие наблюдатели полагают, что за развитием ситуации вокруг Юлиана Райхельта теперь будут особенно внимательно следить по обе стороны Атлантики", - заключает DW.