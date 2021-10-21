Госдума сэкономила на сотовой связи

По итогам аукциона Госдуме удалось достичь серьезной экономии на мобильной связи по сравнению с первоначальной ценой контракта.

"Удалось снизить цену контракта на 94%, что соответствует нашей задаче по экономии средств налогоплательщиков", - сообщил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Как уточнили в думском аппарате, начальная цена контракта услуг сотовой связи составляла 32,01 млн рублей за 565 абонентских номеров сотрудников палаты. 450 из этих номеров предназначены для депутатов. По итогам аукциона стоимость контракта на услуги в период с 1 декабря 2021 года по 30 ноября 2023 года составит 1,92 млн рублей.

Победителем аукциона стало ПАО "МТС", действующий в настоящее время контракт также был заключен с этой компанией. При этом стоимость актуального контракта составляет 11,6 млн рублей, в ходе торгов она снизилась на 63,5%.