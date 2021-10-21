Хорватия выдала РФ мужчину, пытавшегося украсть более 200 млн рублей

Россиянин Дмитрий Осинин, обвиняемый в покушении на мошенничество в особо крупном размере, выдан РФ. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Осинина объявили в розыск по каналам Интерпола. В июне 2019 года он в составе группы лиц, обладая сведениями о возбужденном уголовном деле в отношении руководителей липецкой трубной компании, под предлогом освобождения их от уголовного преследования пытался завладеть более 200 миллионами рублей и частью имущества компании.

Осинин был задержан на территории Хорватии и передан российским правоохранителям. Экстрадиция состоялась.