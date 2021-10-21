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21.10.2021 19:34
Рубрика: Экономика

Инфляционные ожидания россиян в октябре выросли

Текст: Анастасия Алексеевских

Оценка ожидаемой россиянами инфляции в октябре выросла на 1,3 процентных пункта (п.п.) до 13,6%, следует из опроса "инФОМ", проведенного по заказу ЦБ. При этом показатель наблюдаемой инфляции также увеличился - на 0,7 п.п. до 16,3%.

Подобные опросы по заказу ЦБ "инФОМ" проводит с декабря 2009 года, чтобы выявить ожидаемые уровни инфляции, основываясь на которых производители и потребители, продавцы и покупатели строят свою будущую денежную и ценовую политику, оценивают доходы, расходы, прибыль, кредиты.

В рамках октябрьского исследования "инФОМ" опросил 2019 россиян старше 18 лет. Опрос проводился в 150 населенных пунктах 55 субъектов России. Представители "инФОМ" провели серию интервью face-to-face по месту жительства респондентов.

Впервые с февраля этого года наблюдаемая россиянами инфляция в сентябре снизилась. Показатель составил 15,6%, что на 0,9 процентных пункта (п.п.) ниже цифр за август. А оценка гражданами ожидаемой в ближайший год инфляции в сентябре 2021 года упала на 0,2 п.п. до 12,3%. В октябре же показатели вновь начали расти.

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
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По данным "инФОМ", 62% опрошенных в октябре отметили очень значительный рост цен на продукты питания, непродовольственные товары и на услуги за прошедший месяц. 29% участников исследования прогнозируют дальнейший существенный рост цен. В сентябре показатели составляли 57% и 21% соответственно. Опрошенные отметили наиболее значительное увеличение в этом месяце стоимости мяса и птицы, фруктов и овощей, молока и молочной продукции.

По прогнозам ЦБ, годовая инфляция начнет замедляться в четвертом квартале 2021 года. Ужесточение денежно-кредитной политики (последовательное повышение ключевой ставки) должно привести к снижению роста цен в 2022 году до 4,5%, а далее - до целевого уровня в 4%.

Аналитики, опрошенные "РГ", прогнозируют повышение ключевой ставки на заседании совета директоров Банка России 22 октября.

По данным Росстата, годовая инфляция в России ускорилась с 7,64% (на 11 октября) до 7,78-7,79% (на 18 октября).

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