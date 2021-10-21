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Рубрика: Общество

Исследование показало, что одна из диет способна замедлить рост опухоли

Текст: Сергей Панасенко

Новое исследование на мышах показало: низкокалорийная диета может замедлить рост опухоли. При этом кетогенная диета не ограничивает прогрессирование раковых клеток. Результаты работы, говорится в статье, опубликованной в Nature, могут способствовать поиску новых методов лечения онкозаболеваний.

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Поскольку раковые клетки делятся очень быстро по сравнению с другими клетками, им требуется особенно большое количество питательных веществ в качестве поставщиков энергии и строительных блоков для молекул, необходимых для деления клеток. Ученым известно немало "доказательств того, что специфические раковые заболевания зависят от определенных компонентов нашей диеты". Поэтому вопрос, в какой степени диета может "заморить" опухоль голодом, не праздный. До сих пор особое внимание уделялось углеводам. Поскольку рост опухолей зависит от таких питательных веществ, как глюкоза и жиры, одна из идей заключалась в том, чтобы замедлить рост раковых клеток с помощью низкоуглеводной диеты, такой как кетогенная (низкоуглеводная диета с высоким содержанием жиров и умеренным содержанием белков) или низкокалорийная диета.

Команда под руководством Эвана Лиена из Массачусетского технологического института (США) изучила два различных типа питания у мышей, а также влияние диеты на раковые клетки грызунов. Одна из групп питалась с ограничением количества калорий и жиров, а вторая придерживалась кетогенного питания. Мышам имплантировали клетки рака в поджелудочную железу или в легкие. А затем грызунов посадили на разные диеты. У одной группы была кетогенная диета - с очень небольшим количеством углеводов, но с нормальным содержанием калорий. Вторая группа сидела на калорийно-ограниченной диете: в еде грызунов было на 40% меньше калорий, но питание отличалось сбалансированностью по жирам, углеводам и белкам. Третья, контрольная группа, питалась обычно.

Было установлено, что обе диеты ограничивали потребление углеводов, необходимых для клеток опухоли, и "одинаково снижали уровень сахара в крови", сообщают исследователи. Причем уровень инсулина у мышей упал в большей степени на кетогенной диете. Однако выяснилось, что только ограниченная по калорийности диета снижает доступность жирных кислот, и это замедляет рост опухолей. Другими словами: дефицит жирных кислот замедляет рост опухоли. "Мы обнаружили, что две диеты по-разному влияют на уровень жирных кислот", - сообщают исследователи. Именно низкокалорийная диета позволила сократить количество липидов, от которых также зависит рост опухоли. С другой стороны, кетогенная диета фактически увеличила уровень некоторых жирных кислот.

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Кроме того, Лиен и его коллеги проанализировали данные о 1165 пациентах с раком поджелудочной железы. Ученых интересовало, какой диеты придерживались больные, сколько из них умерли, а сколько продолжают жить. Данных, говорит Лиен, недостаточно, чтобы делать окончательные выводы, однако тенденция показывает: те из пациентов, кто придерживается низкоуглеводной диеты, живут дольше.

Действительно, изменения в питании могут повлиять на эффективность лечения онкозаболевания. Однако авторы, предостерегая от прямого переноса результатов исследования на людей, подчеркивают: из этой работы нельзя вывести рекомендаций для онкобольных. "Существует множество доказательств того, что диета может влиять на скорость прогрессирования рака, но диета - это не лекарство, - говорит Мэтью Вандер Хайден, соавтор статьи. - Каждый пациент должен поговорить со своим врачом о правильном питании". От диеты могут быть серьезные побочные последствия, особенно это касается людей, больных раком, предупреждают исследователи. В худшем случае диеты могут стимулировать рост метастазов и увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, из-за потери веса может быть осложнена или, более того, даже невозможна дальнейшая терапия.

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