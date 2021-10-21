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К "Игре в кальмара" сделали заставку в стиле аниме

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    21.10.2021, 11:11
Текст:   Богдан Бобров
Фото: YouTube/ Marimomo Morimo Фото: YouTube/ Marimomo Morimo
Фото: YouTube/ Marimomo Morimo

Сериал "Игра в кальмара" потерял лидерство в рейтинге Netflix, но до сих пор привлекает внимание контент-мейкеров в интернете.

Фото: kinopoisk.ru
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Так, автор YouTube-канала Marimomo Morimo сделал для шоу опенинг в аниме-стилистике.

В ролике воспроизведено большинство ключевых сцен южнокорейского проекта.

Согласно информации Netflix, "Игра в кальмара" набрала в общей сложности более 142 млн просмотров, что способствовало росту пользовательской базы стримингового сервиса до 214 млн подписчиков.

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