К "Игре в кальмара" сделали заставку в стиле аниме

Сериал "Игра в кальмара" потерял лидерство в рейтинге Netflix, но до сих пор привлекает внимание контент-мейкеров в интернете.

Так, автор YouTube-канала Marimomo Morimo сделал для шоу опенинг в аниме-стилистике.

В ролике воспроизведено большинство ключевых сцен южнокорейского проекта.

Согласно информации Netflix, "Игра в кальмара" набрала в общей сложности более 142 млн просмотров, что способствовало росту пользовательской базы стримингового сервиса до 214 млн подписчиков.