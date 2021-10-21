Как борются с мусором в Германии и России

Власти немецкого Дюссельдорфа поставили перед собой амбициозную цель к 2023 году превратить его в "город без мусора". Для этого на улицах увеличили число и размеры мусорных баков, изменили график их опорожнения, а теперь собираются в несколько раз поднять штрафы.

Столицу федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия называют "самой длинной барной стойкой мира" - из-за того, что на узких улочках старого города расположено около 260 баров, пивных и кафе. Неудивительно, что летом здесь собираются толпы любителей веселого времяпрепровождения, и после них остаются горы мусора. На сайте города сообщается, что с увеличением числа приезжих, особенно в хорошую погоду, коммунальные службы перестают справляться с уборкой улиц.

Поэтому прежде всего власти, по словам обер-бургомистра Штефана Келлера, увеличили количество емкостей для отходов. В дополнение к обычным мусорным бакам городские власти решили устанавливать 422 "сезонных мусорных бака" емкостью 120 и 240 литров. А к тем, кто бросает окурки в цветочные ящики и справляет нужду в темных переулках, по информации издания Die Welt, будут применять политику "нулевой толерантности": штраф за такие действия увеличат с 35 евро до 178,50. Поймать правонарушителей помогут уличные камеры слежения. Что же касается местных жителей, им придётся внимательнее следить за взятыми в аренду электросамокатами. А власти города, в свою очередь, организуют для них парковочные станции и сократят их количество. Затем городская администрация совместно со специализированными организациями должна разработать конкретные меры по переработке отходов.

К тем, кто бросает окурки в цветочные ящики, будут применять политику "нулевой толерантности"

"Для нас важно, чтобы в создание этой концепции была вовлечена широкая общественность, а также все заинтересованные стороны со своими идеями. В итоге мы должны прийти к рациональному использованию ресурсов", - сообщил журналистам член городского совета Филипп Тэмер. По его словам, после мусора не должно оставаться мусора: "Его следует свести к нулю, ткани и материалы нужно повторно использовать, перерабатывать или компостировать".

А как у нас?

Уличные правонарушения, такие, как выброс мусора мимо урны, распитие спиртных напитков, отправление естественных надобностей на улицах, во дворах или подъездах, в России считается мелким хулиганством. В КоАП РФ есть соответствующая статья 20.1 - "Мелкое хулиганство". Наказание за него не очень суровое, но неприятное - штраф от пятисот до тысячи рублей или же административный арест на срок до пятнадцати суток. Впрочем, в зависимости от нюансов, - скажем, неуважительное отношение к окружающим или правоохранителям (громко ругался матом, всех оскорблял, сопротивлялся), штраф могут увеличить до пяти тысяч рублей и отправить на общественные работы. А если при этом что-то разгромил - испортил чужое имущество, например, разбил витрину магазина, окно, повредил чужой автомобиль, то сумму ущерба тоже зачтут. Но все это решит суд.

Корреспонденту "РГ" в правоохранительных органах рассказали, что такие меры воздействия - вполне достаточные для приведения в чувство подгулявших прохожих. В полиции пока не видят смысла ужесточать наказания. Более того, зачастую достаточно, чтобы патрульный сделал замечание, чтобы остановить правонарушение.

Подготовил Михаил Фалалеев