Как новые технологии повлияют на работу таможни в ЕАЭС

Страны ЕАЭС готовятся внедрять в работу таможни электронные пломбы. Об этом "Российской газете" рассказал министр по таможенному сотрудничеству Евразийской экономической комиссии Максат Мамытканов.

По его словам, электронные пломбы представляют собой прибор, который должен помочь и таможенникам, и бизнесу, и транспортникам. Главная задача - облегчить пересечение таможенных, экономических границ ЕАЭС и перемещение товара как во внутренней торговле, так и обеспечить импорт и транзит товаров через территорию ЕАЭС.

"Мы планируем утвердить международное соглашение в рамках нашего Союза со странами-участницами и подписать его в декабре на заседании Высшего Евразийского экономического совета. После этого проект по применению на территории ЕАЭС электронных пломб будет запущен с целью преодоления некоторых барьеров, которые на сегодняшний день, к сожалению, присутствуют. В этой связи мы возлагаем большую надежду на этот проект, который обеспечит углубление интеграции в Союзе за счет передовых цифровых и электронных решений", - пояснил министр в кулуарах Международного таможенного форума.

Мамытканов отметил, что внедрение навигационных пломб - лишь один из этапов и элементов на пути совершенствования единой системы таможенного транзита ЕАЭС.

"Стратегическими направлениями развития евразийской интеграции до 2025 года предусмотрена работа и по иным направлениям, таким как совершенствование гарантийных механизмов, развитие информационных технологий и другим. Единая система транзита Союза должна вобрать в себя как действующие элементы транзитной системы, так и новые технологические и информационные решения", - добавил чиновник.

Международный таможенный форум проходит в Москве 21-22 октября. "Российская газета" является генеральным информационным партнером мероприятия.