Как отказываются от пластика во Франции и России

Завернутая в целлофан капуста, бананы в коробке из вспененного полистирола, сладкий перец в индивидуальной прозрачной обертке и еще три десятка наименований овощей и фруктов с первого января будущего года исчезнут со стендов супермаркетов и прочих магазинов Франции.

Отказ от пластиковых упаковок и пакетов может снова сделать модными походы на рынок с авоськой — это экологично, в духе времени. Фото: Gettyimages

Уточним: не сами плоды садов и огородов, а их упаковка. Таково правительственное решение, которое является частью рассчитанной на перспективу программы отказа от пластика, как материала одноразового использования в торговой сети и общепите.

Здесь подсчитано, что в настоящее время свыше трети всех овощей и фруктов продаются под пленкой или в соответствующих емкостях. Отныне огурцам и кабачкам, яблокам и лимонам предстоит составить компанию своим собратьям, которые предстают перед покупателями в первородном неглиже и продаются на вес. Правда, здесь следует сделать небольшое уточнение. Положения нынешнего декрета не распространяются на продукцию в том случае, если она размещена в картонных коробах, иной легко перерабатываемой упаковке или же предлагается в пакетах от 1,5 килограмма и выше.

Но это далеко не все. В 2023 году пластиковые "одеяния" сбросят и другие овощи и фрукты. Речь идет о винограде, зеленой фасоли, персиках, абрикосах, брюссельской капусте. Еще через год настанет очередь грибов, черешни. Ну а в 2026-м заключительным аккордом этой антипластиковой кампании станет отмена упаковки для нарезанных фруктов, а также таких деликатных продуктов, как малина, клубника и прочие ягоды.

Все эти меры, как убеждены в министерстве экологического перехода, а оно было инициатором инициативы, позволят ежегодно избавиться от одного миллиарда упаковок, тем самым сэкономив сотни тонн пластикового сырья. Помимо этого власти намереваются активнее внедрять число фонтанчиков с питьевой водой в ресторанах, на предприятиях, в общественных местах с тем, чтобы сократить использование пластиковых бутылок.

За невыполнение закона промышленников будут штрафовать сразу на сумму до 15 тысяч евро, а затем наказывать ежедневными штрафами в полторы тысячи евро.

Власти Франции взяли курс на отказ от пластиковой упаковки для овощей и фруктов к 2026 году

Нынешний правительственный декрет вызвал большое недовольство в Interfel - профобъединении работников сферы, связанных с торговлей овощами и фруктами. Они возмущены тем, что атаку на пластик повели в области, на которую приходится всего 1,5 процента этой упаковки, что используется в пищевой промышленности.

Что касается потребителей, то здесь мнения разделились: одни приветствуют нововведения, а другие критикуют, ссылаясь на то, что во времена коронавирусной пандемии стоило бы повременить с отменой пластиковой защиты продуктов питания.

А как у нас?

Рейд по магазинам, предпринятый сотрудниками ППК "Российский экологический оператор" (РЭО), показал: значительная часть упаковки, в которую продавцы заворачивают товар, никакой практической ценности не имеет и, по сути, нужна только для увеличения образования отходов.

"В основном это фрукты и овощи, лимоны и яблоки некоторые ретейлеры кладут сначала на картонную подложку, далее упаковывают в пленку неизвестного происхождения, - объяснил глава ППК РЭО Денис Буцаев. - Хотя в таких случаях можно вообще обойтись без упаковки или использовать только пульпекартон, который делают из вторичных материалов. Огурцы и мясо часто кладут на подложку из вспененного полистирола, который невозможно переработать с остатками пищи. При нагревании он выделяет стирол, опасный для нервной системы человека. Вместо него тоже можно использовать подложки из пульпекартона или вообще отказаться от них".

На долю упаковки приходится половина из 60 миллионов тонн бытовых отходов, которые образуются в России ежегодно, напоминают в ППК РЭО. По мнению экспертов компании, при отказе от излишней упаковки объемы того, что трудно переработать, могут снизиться на 10 процентов.

На сортировочных линиях 27 из 28 видов товаров и упаковки не удается отобрать в принципе. В числе таких предметов различные виды упаковки, одноразовая посуда, мелкие предметы вроде трубочек, ватных палочек и саше-пакетов, ложементы из пенопласта для транспортировки товаров.

Хорошо отделить из потока отходов удается только пластиковые бутылки. Однако чтобы собрать партию для переработки, надо накопить около 20 тонн однообразного отхода. По мнению специалистов, это практически нереально.

"Для снижения объемов неперерабатываемой упаковки с 2022 года будет внедрен механизм расширенной ответственности производителей, - сказал Денис Буцаев. - За ее утилизацию производители начнут полностью отвечать уже со следующего года, так как в силу вступят соответствующий закон и поправки. Альтернативой должна стать моноупаковка с использованием вторичных ресурсов, и она более выгодна - ставка экосбора по ней будет меньше".

Подготовил Алексей Дуэль