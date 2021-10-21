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21.10.2021 20:50
Рубрика: В мире

Как платят за парковку в Германии и РФ

Текст: Ариадна Рокоссовская
Российская газета - Федеральный выпуск № 242(8593)
Мэр немецкого города Тюбинген решил разгрузить парковки в центре города, в несколько раз увеличив плату за стоянку. К неудовольствию владельцев внедорожников, ее стоимость теперь будет зависеть от веса автомобиля.
В логике российских правил парковки случаются пробелы: лимузины хоть и "съедают" несколько мест, но платят, как обычные легковушки. Фото: архив "РГ"

Ежегодная плата за парковку автомобилей в центре города до сих пор стоила 30 евро в год. Но мэр Тюбингена Борис Палмер из партии "Зеленых" решил освободить улицы и дворы, увеличив эту сумму в четыре раза - до 120 евро. Более того, владельцам машин с двигателями внутреннего сгорания, масса которых превышает 1800 килограммов, и электромобилей весом более 2000 килограммов придется платить в шесть раз больше, чем сейчас, - 180 евро.

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"Должна быть ощутимая разница между сборами с хозяев маленьких городских автомобилей и платой за большие внедорожники, которые на самом деле не нужны в городе", - цитирует градоначальника местное издание Stuttgarter Zeitung. Недовольных этой инициативой автолюбителей должно утешить то, что изначально Палмер требовал повышения тарифа до 360 евро, но не получил поддержки городского совета Тюингена.

Мэр города уверен, что большие внедорожники в городе - это прихоть, а не необходимость, поэтому их владельцы должны платить больше за парковку 

Мэр пообещал скидки инвалидам, малоимущим и социальным работникам, которым машина нужна для работы. По словам градоначальника, цель этого нововведения - убедить местных водителей оставлять свои автомобили дома, а вместо них использовать общественный транспорт. На его развитие и пойдут деньги, вырученные за подорожавшие парковки, а это, как подсчитали в мэрии, около 600 тысяч евро в год.

А как у нас?

К счастью, в России стоимость парковочного места не зависит от того, внедорожник там встал или микролитражка. Есть разделение парковок для автобусов, грузовых и легковых машин. И это вполне логично. Чем больше пространства занимаешь, тем больше платишь. Но в России есть совершенно нелогичные зависимости платежа. Например, стоимость эвакуации транспорта на штрафстоянку зависит не от габаритов машины, а от мощности ее двигателя. Как мощность этого агрегата влияет на затраты при его перевозке? Проезд по платным дорогам у нас дороже для машин выше 2 метров. Как высота автомобиля влияет на сохранность дорожного полотна? Чем выше мощность двигателя, тем выше стоимость ОСАГО. Но статистика показывает, что в общей массе машины с более мощным двигателем реже попадают в аварии по вине их владельца. И, наконец, к грузовым автомобилям относятся и пикапы. Почему перевозка на пароме пикапа Nissan Navara стоит в разы дороже, чем Nissan Pathfinder, хотя все весогабаритные параметры у этих автомобилей абсолютно одинаковые?

Подготовил Владимир Баршев

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