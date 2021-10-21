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21.10.2021 23:40
Рубрика: Общество

Как пройдет перепись населения в нерабочие дни

Текст: Елена Манукиян
Российская газета - Столичный выпуск № 242(8593)
В нерабочие дни, которые введены из-за ситуации с коронавирусом, могут возникнуть сложности с переписью на стационарных участках. Многие из них находятся в помещении многофункциональных центров, услуги в которых все эти дни будут ограничены.

"Работа на стационарных переписных участках в помещениях МФЦ в нерабочие дни будет организована по согласованию с региональными властями", - пояснили "РГ" в Росстате. Однако в ведомстве обратили внимание, что переписчики по-прежнему будут обходить граждан. По словам заместителя руководителя Росстата Павла Смелова, они готовились к работе в условиях пандемии, поэтому все привиты, также им выдаются средства индивидуальной защиты.

Фото: Сергей Карпухин/ ТАСС
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Россияне по-прежнему могут переписаться на портале госуслуг. За первую неделю электронный переписной лист самостоятельно заполнили 11 млн наших соотечественников, всего уже переписались 14 млн. "На госуслугах перепись проходит быстрее и эффективнее", - говорит Смелов. Он также сообщил, что на портале ее могут продлить. Сейчас переписаться самостоятельно можно лишь до 8 ноября, хотя завершиться перепись населения должна 14 ноября. Это было сделано для того, чтобы переписчики успели обойти тех, кто не справился с процедурой. Возможность заполнить переписной лист на госуслугах предлагают оставить до официального окончания переписи.

За первую неделю переписи был зафиксирован случай, когда мошенники пытались под видом переписчиков попасть в квартиру. Однако люди прекрасно знали, как выглядит переписчик, вызвали полицию. "Случай был единственным. Больше таких фактов не известно", - подчеркнул Смелов. В Росстате напомнили, что переписчики одеты в униформу, на них должен быть светоотражающий жилет, фирменный шарф с логотипом Всероссийской переписи населения, с собой они носят переписную сумку, планшет, а также удостоверение, действительное при предъявлении паспорта.

Смелов обратил внимание, что все данные на планшетах переписчиков хорошо защищены, информация на них не хранится, а сразу передается в Росстат. Планшеты предназначены только для переписи, на них установлена специально разработанная отечественная операционная система, управление которой обеспечивается с единого сервера. К тому же за ними установлен круглосуточный мониторинг. Установить на них ничего нельзя, посмотреть информацию тоже не получится без специального разрешения.

Общество Соцсфера Демография Правительство Минэкономразвития Росстат Всероссийская перепись населения 2021 года

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