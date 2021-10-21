Как пройдет перепись населения в нерабочие дни

В нерабочие дни, которые введены из-за ситуации с коронавирусом, могут возникнуть сложности с переписью на стационарных участках. Многие из них находятся в помещении многофункциональных центров, услуги в которых все эти дни будут ограничены.

"Работа на стационарных переписных участках в помещениях МФЦ в нерабочие дни будет организована по согласованию с региональными властями", - пояснили "РГ" в Росстате. Однако в ведомстве обратили внимание, что переписчики по-прежнему будут обходить граждан. По словам заместителя руководителя Росстата Павла Смелова, они готовились к работе в условиях пандемии, поэтому все привиты, также им выдаются средства индивидуальной защиты.

Россияне по-прежнему могут переписаться на портале госуслуг. За первую неделю электронный переписной лист самостоятельно заполнили 11 млн наших соотечественников, всего уже переписались 14 млн. "На госуслугах перепись проходит быстрее и эффективнее", - говорит Смелов. Он также сообщил, что на портале ее могут продлить. Сейчас переписаться самостоятельно можно лишь до 8 ноября, хотя завершиться перепись населения должна 14 ноября. Это было сделано для того, чтобы переписчики успели обойти тех, кто не справился с процедурой. Возможность заполнить переписной лист на госуслугах предлагают оставить до официального окончания переписи.

За первую неделю переписи был зафиксирован случай, когда мошенники пытались под видом переписчиков попасть в квартиру. Однако люди прекрасно знали, как выглядит переписчик, вызвали полицию. "Случай был единственным. Больше таких фактов не известно", - подчеркнул Смелов. В Росстате напомнили, что переписчики одеты в униформу, на них должен быть светоотражающий жилет, фирменный шарф с логотипом Всероссийской переписи населения, с собой они носят переписную сумку, планшет, а также удостоверение, действительное при предъявлении паспорта.

Смелов обратил внимание, что все данные на планшетах переписчиков хорошо защищены, информация на них не хранится, а сразу передается в Росстат. Планшеты предназначены только для переписи, на них установлена специально разработанная отечественная операционная система, управление которой обеспечивается с единого сервера. К тому же за ними установлен круглосуточный мониторинг. Установить на них ничего нельзя, посмотреть информацию тоже не получится без специального разрешения.