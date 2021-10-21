Как решают экологические проблемы в России и в мире

Робособаки идут в атаки
Первого в мире вооруженного огнестрельным оружием робота-собаку на минувшей неделе представили в США. Футуристическое творение инженеров американских высокотехнологичных компаний Ghost Robotics и SWORD Defense Systems получило аббревиатуру SPUR - "беспилотное ружье специального назначения".
Презентация этого потенциально смертоносного изделия, в основе которого лежит платформа Q-UGV ("четвероногий беспилотный наземный аппарат"), состоялась в ходе ежегодного съезда-выставки Ассоциации армии США. В ходе прошедшего в Вашингтоне 11-13 октября мероприятия были раскрыты некоторые тактико-технические характеристики механической собаки: на ее спине в специальном защитном кожухе установлена десятизарядная винтовка калибра 6,5 мм, которая способна вести прицельный огонь на дистанцию до 1200 метров.
Известно, что робот оснащен продвинутой прицельной системой с возможностью 30-кратного увеличения и тепловизором, покрыт специальной керамикой для маскировки от вражеских приборов ночного видения, а также способен преодолеть на одном заряде дюжину километров со скоростью 7,2 км/ч.
Ранее собакоподобные роботы производства Ghost Robotics предыдущего поколения уже были поставлены армии США и прошли тестирование на базе 325-го подразделения сил безопасности базы Тиндалл в штате Флорида. Правда, задачи инновационной техники ограничивались контролем защищаемого периметра, разведкой прилегающей местности и передачей целеуказания в штаб, сообщало издание The Drive. В случае со всепогодным и способным действовать в любое время суток SPUR речь идет о том, что американские робопсы впервые получили способность физически поражать противника в соответствии с получаемыми от оператора командами.
Специалистам хорошо известно, что Пентагон через свое Управление перспективных исследовательских проектов (DARPA) давно и целенаправленно инвестирует в развитие подобных автономных систем, а первые собакоподобные роботы по заказам минобороны США были разработаны и изготовлены компанией Boston Dynamics еще в середине 2000-х годов. Правда, по итогам многочисленных испытаний американские военные пришли к заключению об ограниченной годности робособак к боевым действиям - вплоть до последнего времени их технологии были довольно сырыми, а четвероногая техника шумной и ненадежной. В дальнейшем Пентагон и компании ВПК сосредоточились на развитии безэкипажных роботизированных колесных транспортных платформ и экзоскелетов, образцы которых уже поставлены для тестирования в вооруженные силы США.
С показом прототипа вооруженной робособаки SPUR подобная техника вновь поборется за свою нишу на рынках оружия, а предсказания фантастов о недалеких войнах роботов выглядят все более реально. В самой же компании Ghost Robotics новую разработку скромно называли "будущим беспилотных систем вооружения, которое уже наступило".
Презентация робособаки Vision 60 с установленной на ее спине специальной винтовкой с мощным оптическим прицелом, которая способна отстреливать врагов на дальности 1200 метров, вызвала, мягко говоря, улыбку у российских военных и отечественных специалистов по робототехнике. Вопрос первый и, наверное, последний: зачем охранного робота конструировать в виде сторожевого пса? Это ничего не дает, кроме значительного усложнения и удорожания достаточно простого по функционалу изделия.
Так уж получилось, что одновременно с шумной презентацией американской робособаки Vision 60 прошло скромное сообщение о том, что на охрану космодрома Восточный заступает робототехническая платформа "Маркер". Она разработана компанией "Андроидная техника" в содружестве с Фондом перспективных исследований. И по всем параметрам русский "Маркер" превзошел американское чудо техники.
Если робособака Vision 60, сделанная в США, может нести "на горбу" только снайперскую винтовку и какие-то оптические приборы, то "Маркер", сделанный в России, может быть вооружен самыми различными боевыми комплексами, включая управляемые ракеты, и большим количеством различных оптико-электронных и радиотехнических наблюдательных систем. Кроме того, он оснащается малогабаритным беспилотным летательным аппаратом, способным взлетать с платформы и преследовать нарушителя охраняемого периметра в самых недоступных для колесно-гусеничной, тем более - робособачьей техники местах.
На Восточном отрабатываются несколько направлений применения робота, среди которых: автономное патрулирование территории космодрома по заранее определенному маршруту, выявление нарушителей периметра, их идентификация и перехват, а также борьба с беспилотниками. Отмечается, что "Маркер" может работать как в автономном режиме, так и под управлением оператора. На сегодняшний день разработано пять платформ - две на колесном шасси и три на гусеничном. Как утверждают разработчики, платформа "Маркера" может быть применена при создании техники для исследования Луны и других планет Солнечной системы. Естественно, без оружия.
Подготовил Сергей Птичкин
Как отказываются от пластика во Франции и России
Уточним: не сами плоды садов и огородов, а их упаковка. Таково правительственное решение, которое является частью рассчитанной на перспективу программы отказа от пластика, как материала одноразового использования в торговой сети и общепите.
Здесь подсчитано, что в настоящее время свыше трети всех овощей и фруктов продаются под пленкой или в соответствующих емкостях. Отныне огурцам и кабачкам, яблокам и лимонам предстоит составить компанию своим собратьям, которые предстают перед покупателями в первородном неглиже и продаются на вес. Правда, здесь следует сделать небольшое уточнение. Положения нынешнего декрета не распространяются на продукцию в том случае, если она размещена в картонных коробах, иной легко перерабатываемой упаковке или же предлагается в пакетах от 1,5 килограмма и выше.
Но это далеко не все. В 2023 году пластиковые "одеяния" сбросят и другие овощи и фрукты. Речь идет о винограде, зеленой фасоли, персиках, абрикосах, брюссельской капусте. Еще через год настанет очередь грибов, черешни. Ну а в 2026-м заключительным аккордом этой антипластиковой кампании станет отмена упаковки для нарезанных фруктов, а также таких деликатных продуктов, как малина, клубника и прочие ягоды.
Все эти меры, как убеждены в министерстве экологического перехода, а оно было инициатором инициативы, позволят ежегодно избавиться от одного миллиарда упаковок, тем самым сэкономив сотни тонн пластикового сырья. Помимо этого власти намереваются активнее внедрять число фонтанчиков с питьевой водой в ресторанах, на предприятиях, в общественных местах с тем, чтобы сократить использование пластиковых бутылок.
За невыполнение закона промышленников будут штрафовать сразу на сумму до 15 тысяч евро, а затем наказывать ежедневными штрафами в полторы тысячи евро.
Нынешний правительственный декрет вызвал большое недовольство в Interfel - профобъединении работников сферы, связанных с торговлей овощами и фруктами. Они возмущены тем, что атаку на пластик повели в области, на которую приходится всего 1,5 процента этой упаковки, что используется в пищевой промышленности.
Что касается потребителей, то здесь мнения разделились: одни приветствуют нововведения, а другие критикуют, ссылаясь на то, что во времена коронавирусной пандемии стоило бы повременить с отменой пластиковой защиты продуктов питания.
Рейд по магазинам, предпринятый сотрудниками ППК "Российский экологический оператор" (РЭО), показал: значительная часть упаковки, в которую продавцы заворачивают товар, никакой практической ценности не имеет и, по сути, нужна только для увеличения образования отходов.
"В основном это фрукты и овощи, лимоны и яблоки некоторые ретейлеры кладут сначала на картонную подложку, далее упаковывают в пленку неизвестного происхождения, - объяснил глава ППК РЭО Денис Буцаев. - Хотя в таких случаях можно вообще обойтись без упаковки или использовать только пульпекартон, который делают из вторичных материалов. Огурцы и мясо часто кладут на подложку из вспененного полистирола, который невозможно переработать с остатками пищи. При нагревании он выделяет стирол, опасный для нервной системы человека. Вместо него тоже можно использовать подложки из пульпекартона или вообще отказаться от них".
На долю упаковки приходится половина из 60 миллионов тонн бытовых отходов, которые образуются в России ежегодно, напоминают в ППК РЭО. По мнению экспертов компании, при отказе от излишней упаковки объемы того, что трудно переработать, могут снизиться на 10 процентов.
На сортировочных линиях 27 из 28 видов товаров и упаковки не удается отобрать в принципе. В числе таких предметов различные виды упаковки, одноразовая посуда, мелкие предметы вроде трубочек, ватных палочек и саше-пакетов, ложементы из пенопласта для транспортировки товаров.
Хорошо отделить из потока отходов удается только пластиковые бутылки. Однако чтобы собрать партию для переработки, надо накопить около 20 тонн однообразного отхода. По мнению специалистов, это практически нереально.
"Для снижения объемов неперерабатываемой упаковки с 2022 года будет внедрен механизм расширенной ответственности производителей, - сказал Денис Буцаев. - За ее утилизацию производители начнут полностью отвечать уже со следующего года, так как в силу вступят соответствующий закон и поправки. Альтернативой должна стать моноупаковка с использованием вторичных ресурсов, и она более выгодна - ставка экосбора по ней будет меньше".
Подготовил Алексей Дуэль
Как борются с мусором в Германии и России
Столицу федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия называют "самой длинной барной стойкой мира" - из-за того, что на узких улочках старого города расположено около 260 баров, пивных и кафе. Неудивительно, что летом здесь собираются толпы любителей веселого времяпрепровождения, и после них остаются горы мусора. На сайте города сообщается, что с увеличением числа приезжих, особенно в хорошую погоду, коммунальные службы перестают справляться с уборкой улиц.
Поэтому прежде всего власти, по словам обер-бургомистра Штефана Келлера, увеличили количество емкостей для отходов. В дополнение к обычным мусорным бакам городские власти решили устанавливать 422 "сезонных мусорных бака" емкостью 120 и 240 литров. А к тем, кто бросает окурки в цветочные ящики и справляет нужду в темных переулках, по информации издания Die Welt, будут применять политику "нулевой толерантности": штраф за такие действия увеличат с 35 евро до 178,50. Поймать правонарушителей помогут уличные камеры слежения. Что же касается местных жителей, им придётся внимательнее следить за взятыми в аренду электросамокатами. А власти города, в свою очередь, организуют для них парковочные станции и сократят их количество. Затем городская администрация совместно со специализированными организациями должна разработать конкретные меры по переработке отходов.
"Для нас важно, чтобы в создание этой концепции была вовлечена широкая общественность, а также все заинтересованные стороны со своими идеями. В итоге мы должны прийти к рациональному использованию ресурсов", - сообщил журналистам член городского совета Филипп Тэмер. По его словам, после мусора не должно оставаться мусора: "Его следует свести к нулю, ткани и материалы нужно повторно использовать, перерабатывать или компостировать".
Уличные правонарушения, такие, как выброс мусора мимо урны, распитие спиртных напитков, отправление естественных надобностей на улицах, во дворах или подъездах, в России считается мелким хулиганством. В КоАП РФ есть соответствующая статья 20.1 - "Мелкое хулиганство". Наказание за него не очень суровое, но неприятное - штраф от пятисот до тысячи рублей или же административный арест на срок до пятнадцати суток. Впрочем, в зависимости от нюансов, - скажем, неуважительное отношение к окружающим или правоохранителям (громко ругался матом, всех оскорблял, сопротивлялся), штраф могут увеличить до пяти тысяч рублей и отправить на общественные работы. А если при этом что-то разгромил - испортил чужое имущество, например, разбил витрину магазина, окно, повредил чужой автомобиль, то сумму ущерба тоже зачтут. Но все это решит суд.
Корреспонденту "РГ" в правоохранительных органах рассказали, что такие меры воздействия - вполне достаточные для приведения в чувство подгулявших прохожих. В полиции пока не видят смысла ужесточать наказания. Более того, зачастую достаточно, чтобы патрульный сделал замечание, чтобы остановить правонарушение.
Подготовил Михаил Фалалеев
Как заботятся о животных в Германии и России
Яна Гердеса и его подругу Карин, которые заправляют приютом, нельзя назвать классическими фермерами, ведь они не занимаются сельским хозяйством. Всем животным, которые нашли убежище в "Бутенланде", был уготован один путь - на скотобойню. Но они "получили шанс достойно встретить старость", рассказывает пара. Ян и Карин отказываются считать своих подопечных бездушной скотиной, настаивая, что каждая корова - индивидуальность с ярким характером и глубокими чувствами.
Старшей из них уже 19 лет. У каждой за плечами своя история, о которой можно узнать в картотеке. Например, красотка Лили родила шестерых телят, после чего ее надои резко упали. Прежним владельцам жаль было отдавать ее на мясо, и они пристроили Лили в коровий дом престарелых. В первые недели корова "была потрясена свалившейся на нее свободой и нерешительно бродила между пастбищем и конюшней, не веря своему счастью". А рыжая Меентье сразу же влилась в коллектив и стала одним из лидеров стада. У новичка Оле - особая судьба. С детства его отдали в передвижной цирк, а после нескольких месяцев гастролей забраковали по состоянию здоровья. Теперь ему не надо делать трюки, чтобы получить свою порцию похлебки. Некоторые сами случайно забредают на ферму, где действует железное право на убежище: любое животное, прибившееся к стаду, получает статус "бутендландца" или "бутенландки". Правда, для этого приходится улаживать имущественные споры. Иногда дело доходит до судов.
Далеко не все в округе одобряют чудаков Яна и Карин. Настоящим крестьянам приходится трудиться в поте лица, чтобы поддерживать свои хозяйства, а "Бутенланд" живет в основном за счет спонсорских пожертвований, а также гранта от ЕС. Только на сено и воду для одного животного уходит 150 евро в месяц.
Впрочем, спасатель коров Ян вовсе не заезжий чужак: он сам вырос на самой обычной ферме, которая перешла к нему от отца еще в 1980-е. Мужчина пытался ввести у себя гуманные стандарты хозяйствования - например, подольше не забирать телят у коров, но так было еще тяжелее. В конце концов, он продал свое стадо, однако десять слабых и больных животных оставил доживать на пастбище.
Владимир Марин, режиссер видеостудии Института океанологии РАН
В поселок Мыс Каменный на Ямале пришел молодой морж. К людям он вышел тощий и поневоле: плотные льды закрыли ему путь к воде, и он не мог вернуться к собратьям. Жители Мыса Каменный привыкли к таким гостям. Голодные, они выходят к людям подкормиться, потом уплывают, а тут такое… И местные сердобольно разметили моржа в одном из гаражей, где он умудрился сильно пораниться - пробивал выход на свободу. А потом … привык. Забрался на топчан-кровать и спал, свернувшись калачиком. "Ребенок же", - решили местные. И ради спасения моржа отыскали "Зоопарк Удмуртии". Его директор Светлана Малышева забрала "кроху". Ребенок оказался моржихой, которая для Светланы Малышевой стала как вторая дочь - младшая, столько испытаний пришлось им пережить. Отсюда и имя моржихи - Несейка, в переводе с удмуртского "младшенькая".
Сначала Светлана Малышева вылечила простуженную моржиху, потом ей сделали операцию по удалению воспалившихся клыков. Сложную. Кстати, одну из операций делали в немецком Гамбурге. Теперь моржиха вернулась на свою вторую родину в Ижевск, в "Зоопарк Удмуртии". В Мысе Каменный народ из этой истории сделал свой вывод: все же моржи должны жить на воле. Их любимое лежбище - остров Вайгач в Баренцевом море, где животным хватает еды. За ней они идут к людям. И вот, чтобы с ними не случалось историй, подобных с Несейкой, ведь всем места в зоопарках не хватит, местные вместе с экологами придумали "Моржовый патруль": когда до Мыса добирается очередная группа моржей, волонтеры-экологи выходят на охоту. Они из винтовки с лекарством обездвиживают ластоногих и устанавливают им на клык метку. Потом с ее помощью годами отслеживают их передвижение и подкладывают корм в места лежбищ. По такому же принципу с недавних пор люди уживаются с белыми медведями на Чукотке, на архипелаге Новая Земля и в национальном парке "Русская Арктика" за Архангельском, организовав там "Медвежий патруль". Так же люди соседствуют и берегут свою свободу безопасного передвижения и свободу уссурийских тигров, рысей и бурых медведей в Приморье и Забайкалье. Там животные из-за сужения ареала дикой природы тоже стали выходить к людям в поисках прокорма. Как по мне, так люди отнеслись к животине по-человечески.
Подготовил Владимир Емельяненко
Как платят за парковку в Германии и РФ
Ежегодная плата за парковку автомобилей в центре города до сих пор стоила 30 евро в год. Но мэр Тюбингена Борис Палмер из партии "Зеленых" решил освободить улицы и дворы, увеличив эту сумму в четыре раза - до 120 евро. Более того, владельцам машин с двигателями внутреннего сгорания, масса которых превышает 1800 килограммов, и электромобилей весом более 2000 килограммов придется платить в шесть раз больше, чем сейчас, - 180 евро.
"Должна быть ощутимая разница между сборами с хозяев маленьких городских автомобилей и платой за большие внедорожники, которые на самом деле не нужны в городе", - цитирует градоначальника местное издание Stuttgarter Zeitung. Недовольных этой инициативой автолюбителей должно утешить то, что изначально Палмер требовал повышения тарифа до 360 евро, но не получил поддержки городского совета Тюингена.
Мэр пообещал скидки инвалидам, малоимущим и социальным работникам, которым машина нужна для работы. По словам градоначальника, цель этого нововведения - убедить местных водителей оставлять свои автомобили дома, а вместо них использовать общественный транспорт. На его развитие и пойдут деньги, вырученные за подорожавшие парковки, а это, как подсчитали в мэрии, около 600 тысяч евро в год.
К счастью, в России стоимость парковочного места не зависит от того, внедорожник там встал или микролитражка. Есть разделение парковок для автобусов, грузовых и легковых машин. И это вполне логично. Чем больше пространства занимаешь, тем больше платишь. Но в России есть совершенно нелогичные зависимости платежа. Например, стоимость эвакуации транспорта на штрафстоянку зависит не от габаритов машины, а от мощности ее двигателя. Как мощность этого агрегата влияет на затраты при его перевозке? Проезд по платным дорогам у нас дороже для машин выше 2 метров. Как высота автомобиля влияет на сохранность дорожного полотна? Чем выше мощность двигателя, тем выше стоимость ОСАГО. Но статистика показывает, что в общей массе машины с более мощным двигателем реже попадают в аварии по вине их владельца. И, наконец, к грузовым автомобилям относятся и пикапы. Почему перевозка на пароме пикапа Nissan Navara стоит в разы дороже, чем Nissan Pathfinder, хотя все весогабаритные параметры у этих автомобилей абсолютно одинаковые?
Подготовил Владимир Баршев