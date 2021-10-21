Как решают экологические проблемы в России и в мире

Российские и американские разработчики по-разному подходят к конструированию боевых роботов. В США представили робота-собаку с винтовкой на спине, который может передвигаться как по пересеченной местности, так и по помещениям. А в России на охрану космодрома "Восточный" заступило творение наших инженеров - робототехническая платформа "Маркер" (фото справа). На нее можно установить даже управляемые ракеты. Кроме того, "Маркер" оснащен собственным беспилотником для преследования нарушителей. Фото: af.mil, РИА Новости

Робособаки идут в атаки

Первого в мире вооруженного огнестрельным оружием робота-собаку на минувшей неделе представили в США. Футуристическое творение инженеров американских высокотехнологичных компаний Ghost Robotics и SWORD Defense Systems получило аббревиатуру SPUR - "беспилотное ружье специального назначения".

Презентация этого потенциально смертоносного изделия, в основе которого лежит платформа Q-UGV ("четвероногий беспилотный наземный аппарат"), состоялась в ходе ежегодного съезда-выставки Ассоциации армии США. В ходе прошедшего в Вашингтоне 11-13 октября мероприятия были раскрыты некоторые тактико-технические характеристики механической собаки: на ее спине в специальном защитном кожухе установлена десятизарядная винтовка калибра 6,5 мм, которая способна вести прицельный огонь на дистанцию до 1200 метров.

Известно, что робот оснащен продвинутой прицельной системой с возможностью 30-кратного увеличения и тепловизором, покрыт специальной керамикой для маскировки от вражеских приборов ночного видения, а также способен преодолеть на одном заряде дюжину километров со скоростью 7,2 км/ч.

Ранее собакоподобные роботы производства Ghost Robotics предыдущего поколения уже были поставлены армии США и прошли тестирование на базе 325-го подразделения сил безопасности базы Тиндалл в штате Флорида. Правда, задачи инновационной техники ограничивались контролем защищаемого периметра, разведкой прилегающей местности и передачей целеуказания в штаб, сообщало издание The Drive. В случае со всепогодным и способным действовать в любое время суток SPUR речь идет о том, что американские робопсы впервые получили способность физически поражать противника в соответствии с получаемыми от оператора командами.

Специалистам хорошо известно, что Пентагон через свое Управление перспективных исследовательских проектов (DARPA) давно и целенаправленно инвестирует в развитие подобных автономных систем, а первые собакоподобные роботы по заказам минобороны США были разработаны и изготовлены компанией Boston Dynamics еще в середине 2000-х годов. Правда, по итогам многочисленных испытаний американские военные пришли к заключению об ограниченной годности робособак к боевым действиям - вплоть до последнего времени их технологии были довольно сырыми, а четвероногая техника шумной и ненадежной. В дальнейшем Пентагон и компании ВПК сосредоточились на развитии безэкипажных роботизированных колесных транспортных платформ и экзоскелетов, образцы которых уже поставлены для тестирования в вооруженные силы США.

С показом прототипа вооруженной робособаки SPUR подобная техника вновь поборется за свою нишу на рынках оружия, а предсказания фантастов о недалеких войнах роботов выглядят все более реально. В самой же компании Ghost Robotics новую разработку скромно называли "будущим беспилотных систем вооружения, которое уже наступило".

Как вам это?

Презентация робособаки Vision 60 с установленной на ее спине специальной винтовкой с мощным оптическим прицелом, которая способна отстреливать врагов на дальности 1200 метров, вызвала, мягко говоря, улыбку у российских военных и отечественных специалистов по робототехнике. Вопрос первый и, наверное, последний: зачем охранного робота конструировать в виде сторожевого пса? Это ничего не дает, кроме значительного усложнения и удорожания достаточно простого по функционалу изделия.

Так уж получилось, что одновременно с шумной презентацией американской робособаки Vision 60 прошло скромное сообщение о том, что на охрану космодрома Восточный заступает робототехническая платформа "Маркер". Она разработана компанией "Андроидная техника" в содружестве с Фондом перспективных исследований. И по всем параметрам русский "Маркер" превзошел американское чудо техники.

Если робособака Vision 60, сделанная в США, может нести "на горбу" только снайперскую винтовку и какие-то оптические приборы, то "Маркер", сделанный в России, может быть вооружен самыми различными боевыми комплексами, включая управляемые ракеты, и большим количеством различных оптико-электронных и радиотехнических наблюдательных систем. Кроме того, он оснащается малогабаритным беспилотным летательным аппаратом, способным взлетать с платформы и преследовать нарушителя охраняемого периметра в самых недоступных для колесно-гусеничной, тем более - робособачьей техники местах.

На Восточном отрабатываются несколько направлений применения робота, среди которых: автономное патрулирование территории космодрома по заранее определенному маршруту, выявление нарушителей периметра, их идентификация и перехват, а также борьба с беспилотниками. Отмечается, что "Маркер" может работать как в автономном режиме, так и под управлением оператора. На сегодняшний день разработано пять платформ - две на колесном шасси и три на гусеничном. Как утверждают разработчики, платформа "Маркера" может быть применена при создании техники для исследования Луны и других планет Солнечной системы. Естественно, без оружия.

Подготовил Сергей Птичкин