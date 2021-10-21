Как вузы-участники программы "Приоритет 2030" помогут экономике регионов

В 46 университетах-участниках программы "Приоритет 2030" уже начали работу по реализации проектов, направленных на развитие исследовательского, территориального и отраслевого лидерства. На это до 2022 года вузам выделено более 26 млрд рублей.

Напомним, всего в программу вошли 106 университетов со всей России. Ежегодно каждый отобранный вуз будет получать базовый грант размером 100 млн рублей, а часть вузов из сотни - дополнительный спецгрант до 1 млрд рублей. Программа рассчитана на 10 лет.

Прямая речь

Ректоры и проректоры университетов, победивших в треке "Территориальное и/или отраслевое лидерство", рассказали о своих проектах.

Андрей Фалалеев, ректор Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского:

- Наша задача - увеличение производительности и эффективности основных отраслей экономики Республики Крым. Фокус - на сельском хозяйстве, санаторно-курортной реабилитации и социально-культурном наполнении региона.

Для развития агроотрасли мы планируем создать питомник. Это позволит выращивать качественный отечественный посадочный материал. Также в планах создание лаборатории функциональных продуктов питания и центра студенческого агропредпринимательства. В области медицины - это реабилитационный центр, международная студенческая клиника, клиника персонализированной медицины. А еще - Высшая педагогическая крымская школа, научный парк и многое другое. Рассчитываем, что в результате реализации нашей программы до 2030 года в республике минимум в два раза увеличится количество высокооплачиваемых рабочих мест.

Максим Демин, проректор по научной деятельности БФУ им. И. Канта:

- Совместно с региональным правительством и бизнесом мы формировали стратегические проекты, опираясь на ключевые задачи Калининградской области и нашего вуза. Среди ожидаемых показателей: рост доли активного населения в миграционном потоке до 40%, вхождение региона в топ-15 в рейтинге инновационного развития и топ-20 в рейтинге инвестиционной привлекательности. И, конечно, потенциальный прирост региональной экономики, который мы оцениваем в 20 млрд рублей к 2030 году. Динамику покажем уже в конце 2022 года, сосредоточив средства на реализации стратегических R&D-проектов: усиление кадрового исследовательского потенциала, открытые финансовые отношения с участниками консорциумов, переоснащение определенной области инфраструктуры и т.п.

Ключевой проект "Головоломка" направлен на разработку и внедрение интеллектуальных систем поддержки принятий решений в областях медицины, промышленности и логистических процессов. Проект "Когнитивное долголетие" - на создание систем минимизации рисков возникновения нейродегенеративных заболеваний и психосоматических патологий.

И один очень интересный бизнес-проект "Балтийская долина" - по созданию и масштабированию на территории региона технологической платформы для развития технологического и инновационного потенциала Калининградской области. В связке с Корпорацией развития и бизнесом региона, а также R&D-центрами ведущих вузов России, мы планируем выстроить реальную живую модель преодоления "долины смерти инновационных продуктов".

Марат Сафиуллин, проректор Казанского (Приволжского) федерального университета по вопросам экономического и стратегического развития:

- Университет намерен за 10 лет увеличить объем научно-исследовательских разработок более чем в 3,2 раза, а количество объектов интеллектуальной собственности довести до 1000. К 2030 году в экосистеме Казанского федерального университета каждый год будет создаваться 300 высокотехнологичных стартапов, 1000 рабочих мест для молодых ученых, выпускников вузов, магистров, аспирантов. Республика передает нам для решения этой сложной задачи свыше 19 тысяч кв. м новых площадей для создания университетского технопарка и стопроцентный пакет акций трех профильных инжиниринговых центров с общими активами свыше 1 миллиарда рублей.

Виктор Тупик, проректор по научной работе СПбГЭТУ "ЛЭТИ":

- В программе "Приоритет-2030" ЛЭТИ предложил проекты в области Hi-Tech для электроники, перспективных технологий телекоммуникаций и интеллектуальных технологий для фармацевтики и прикладной медицины.

Залог успеха мы видим в новом формате сотрудничества с академическими и индустриальными партнёрами. Средства вкладываются в развитие инфраструктуры исследований и разработок, создание совместных лабораторий, ресурсных центров, обновление приборного парка.

В ЛЭТИ уже сегодня создана лаборатория мирового уровня магноники и радиофотоники, ее руководитель - наш выпускник, а ныне ведущий австралийский ученый, профессор кафедры физики и астрофизики Университета Западной Австралии Михаил Костылев.

Уже сейчас мы на основе имеющихся моделей разрабатываем систему мониторинга уровня бдительности операторов сложных технических систем. На основе анализа большого количества факторов интеллектуальная система в онлайн режиме подскажет об отклонениях от нормального поведения оператора и может предотвратить нежелательные последствия. Речь может идти о крупных энергетических объектах, транспорте.

Наша ставка - концепция сильного гибридного интеллекта, включающего симбиоз искусственного и естественного интеллектов. Это позволяет бесшовно включать человека в контур задач по накоплению, интерпретации и использованию знаний. Пилотное внедрение некоторых решений этого проекта планируется в Ханты-Мансийском автономном округе.