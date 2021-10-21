Какой результат дало использование йодированной соли в школьном питании

Специалисты НМИЦ эндокринологии Минздрава России провели в 2020 и 2021 годах мониторинг эффективности программы по профилактике йододефицитных заболеваний в школах Республики Тыва. По свидетельствам эндокринологов, широкое использование йодированной соли в питании населения, в том числе обязательное применение именно йодированной соли в школьных столовых, привело к 12-кратному снижению распространенности зоба среди школьников. Более того, ученые объявили о полной победе над эндемическим кретинизмом - это состояние развивается у детей из-за острого дефицита йода.

"Это замечательный результат оздоровления наших детей в одном из регионов России, - считает директор НМИЦ эндокринологии, член-корреспондент РАН Наталья Мокрышева. - Он стал возможен исключительно благодаря введенным комплексным мерам по профилактике дефицита йода во всей Республике Тыва, где начиная с 2020 года в школах для питания детей используют йодированную соль".

К слову, использовать именно йодированную соль в питании школьников Роспотребнадзор рекомендовал еще в 2019 году для всех регионов страны.

По данным ВОЗ, широкое использование йодированной соли в домашних хозяйствах привело к сокращению числа стран с недостаточным потреблением йода: с 113 в 1993 году до 21 в 2018-м. Увеличилось и число стран с оптимальным потреблением йода - с 8 до 121. Большинство государств в мире признают важность борьбы с йододефицитом: число стран, входящих в глобальную карту IGN (Iodine Global Network), в которой указываются показатели йодного статуса, увеличилось со 121 до 155 за тот же период времени (1993-1918).

"Но Россия, к сожалению, не вписывается в этот глобальный тренд, - комментирует ситуацию с йододефицитом замдиректора НМИЦ эндокринологии, директор Института клинической эндокринологии, член-корреспондент РАН Екатерина Трошина. - Сегодня в нашей стране практически не существует территорий, на которых население не подвергалось бы риску развития йододефицитных заболеваний. Во всех обследованных к настоящему времени регионах страны мы наблюдаем дефицит йода в питании населения".

Масштабные клинико-эпидемиологические исследования, проведенные в 1995-1999 годах, показали, что фактическое среднее потребление йода жителем России составляет 40-80 мкг в день, что в 2-3 раза меньше рекомендованной ВОЗ нормы. "Прошло 20 лет и, как показывают наши мониторинги в регионах, практически ничего не изменилось. Выход из ситуации нам видится в принятии специального федерального закона, очередную версию которого разработал Минздрав России", - отметила Екатерина Трошина.

Подготовленный профильный проект Федерального закона должен установить правовые основы государственной политики в области профилактики заболеваний, вызванных дефицитом йода. Специалисты Центра эндокринологии считают, что необходимо принять целый комплекс мер, которые бы побудили население использовать в питании йодированную соль. В частности, предлагается установить требования к размещению йодированной пищевой соли в торговых залах магазинов; обогащать пищевые продукты йодом (над соответствующими технологиями работают специалисты ФИЦ питания и биотехнологии); установить требования к йодированной соли; усилить информационную и разъяснительную работу с населением, в частности, рассказывать в СМИ о заболеваниях, вызванных дефицитом йода, а также существующих способах их профилактики.

Важно, что проект Федерального закона предусматривает обязательное использование йодированной соли в социально значимых организациях (учреждениях), подчеркивают эксперты, отмечая, что опыт Тывы подтвердил правильность такого подхода.

Впервые программа ликвидации йодного дефицита в Тыве была принята и реализована в 2000-2002 годах. А в 2016 году в республике было издано специальное распоряжение, согласно которому предприятиям пищевой и перерабатывающей промышленности было рекомендовано использовать йодированную соль при производстве молочной продукции и разных видов хлеба.

"Во многих странах законы предусматривают йодирование не только наиболее широко потребляемых в пищу сортов соли, но и обязательное использование йодированной соли в пищевой промышленности, прежде всего в хлебопечении. Это ведет к существенному улучшению здоровья населения, обеспечивая адекватное потребление йода. Именно это нам и продемонстрировано в Тыве", - отметила Екатерина Трошина.