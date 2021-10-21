Кардиолог назвал три цвета продуктов для молодости сердца

Сердце человека - это уникальный орган, который испытывает колоссальную нагрузку на протяжении жизни. К возрасту 75 лет наше сердце совершает около 3,5 миллиардов сокращений обеспечивая кровью весь организм. Немаловажным условием для сохранения его здоровья является правильный рацион питания.

Как сообщил aif.ru кардиолог, кандидат медицинских наук Азизхон Аскаров, здоровое питание для сердца подразумевает наличие в рационе рыбы, орехов и продуктов, богатых калием, магнием, витамином С, йодом, кальцием и ликопином.

"Для удобства запоминания - это продукты красного цвета: помидоры без соли, болгарский перец, ягоды (малина, шиповник, клюква и другие), продукты желтого цвета (яблоки, бананы, морковь, тыква, картофель), продукты зеленого цвета (разные виды капусты, в том числе брокколи, сельдерей, петрушка, укроп)", - рассказывает Азизхон Аскаров.

Обязательным условием является отсутствие вредных привычек: курения и частого употребления алкоголя. Следует соблюдать разумный баланс физической активности и отдыха, для взрослых необходим ночной сон по 7-8 часов. Надо поддерживать умеренную физическую активность: ходьба по 40-50 минут в день, плавание, гимнастика.

Стоит также скорректировать и режим дня. Так, ночные смены плохо сказываются на здоровье и возрасте сердца и, конечно, требуются положительные эмоции.

"Это семья, друзья, общение в коллективе, занятия музыкой, искусством, чтение книг и получение новой информации. То есть человеку должно быть интересно жить, узнавать новое и созидать", - говорит специалист.