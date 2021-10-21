Компания Трампа объявила о создании новой соцсети TRUTH Social

Компания экс-президента США Дональда Трампа Trump Media & Technology Group объявила о создании и скором запуске новой соцсети под названием TRUTH Social. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление компании.

В нем отмечается, что Trump Media & Technology Group создает соперника либеральному консорциуму СМИ, а также компаниям из Силиконовой долины, которые пытаются заставить молчать оппозиционные голоса в Америке.

Сам Трамп рассказал, что создал новую соцсеть, "чтобы противостоять тирании "больших технологий". По его словам, сегодня у "Талибана" (террористическое движение, запрещено в РФ - прим. "РГ") огромное присутствие в Twitter, "а вашего любимого американского президента заставляют замолчать".

Напомним, в последние недели пребывания на посту президента США Дональд Трамп был лишен возможности писать в соцсетях. Его аккаунты были заблокированы после штурма здания Конгресса шестого января. Трамп назвал "абсолютным позором" для страны его блокировку в соцсетях компании Facebook, а также Twitter и Google. По его словам, компании лишили президента США права на свободу слова.