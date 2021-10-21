Краб в янтаре из эпохи динозавров помог заполнить пробел в эволюции

Ученые завершили предварительные исследование найденного а джунглях Мьянмы краба, застывшего в куске янтаря. Находка помогла специалистам заполнить пробел в эволюции крабов и понять, когда эти существа распространились по миру.

Как передает EurekAlert слова научного сотрудника отделения органической и эволюционной биологии Гарвардского университета Хавьера Луке, найти краба в таком виде, все равно, что найти креветку в затвердевшей смоле. Животное оказалось в неправильном месте в неправильное время. На поиск разгадки, как так произошло, ушло три года. Международная группа ученых представила результаты исследования в Science Advances.

Этот краб крошечных размеров - всего 5-миллиметров. Он первый найденный в янтаре краб из эпохи динозавров. По мнению исследователей, он представляет собой старейшее свидетельство вторжений крабов в неморскую среду. Ранее ученые предполагали, что крабы вышли на сушу примерно 50-75 миллионов лет назад. Они сделали такой вывод по найденным ранее окаменелостям - кусочкам панциря и клешней. Но найденный янтарь отодвигает это время до 100 миллионов лет назад и отвечает на вопрос о том, что этот краб делал в джунглях. То есть, вероятно, "меловая крабовая революция" - событие, когда крабы разошлись по всему миру и начали развивать свои характерные формы тела, происходила чаще, чем считалось ранее.

Найденного малыша назвали Cretapsara athanata - бессмертный меловой дух облаков и вод. Такое имя отдает дань уважения своему возрасту и мифологическим духам Южной и Юго-Восточной Азии. Команда с помощью микро-компьютерной томографии смогла детально рассмотреть животное: усики, конечности и ротовой аппарат краба, тонкие волоски, большие сложные глаза и даже его жабры.