Краб в янтаре из эпохи динозавров помог заполнить пробел в эволюции

Новости

В ростовском аэропорту Платов задержали пассажирку с фальшивым ПЦР-тестом 12:54
Путин выступит с интересной речью на сессии "Валдая" 12:53
Роспотребнадзор дал рекомендации гражданам в период нерабочих дней 12:53
Плановая медицинская помощь в Москве на период "длинных" выходных сохранится в полном объеме 12:43
С 28 октября в Москве закрываются кинотеатры 12:42
Московская область вводит новые ограничения из-за коронавируса 12:38
В "длинные" выходные с 28 октября по 7 ноября в детсадах будут работать дежурные группы 12:35
Умер лауреат премий "Оскар" и "Грэмми" Лесли Брикасс 12:33
Рестораны и кафе в Москве в "длинные" выходные продолжат работать на вынос 12:32
Росэнергоатом объяснил остановку энергоблока на Ростовской АЭС 12:18
Беларусь должна остаться президентской республикой, убежден Лукашенко 12:13
Минпросвещения: В детсадах в нерабочие дни будут дежурные группы 12:03
Умер актер Вольдемар Лобиньш 12:00
Оперштаб: в Москве выявлено 7 897 новых случаев COVID-19 11:42
Роспотребнадзор запустил горячую линию по вопросам тестирования на COVID-19 11:40
Полиция задержала экс-главу фан-клуба "Спартака" за избиение журналиста 11:40
Минпросвещения объявит каникулы в школах с 30 октября по 7 ноября 11:28
Южная Корея успешно произвела запуск собственной ракеты-носителя 11:25
Ночь на пятницу станет самой теплой в Москве с 1948 года 10:42
В Москве кафе "Фергана" опечатали после антиковидной проверки 10:27
Генконсульство РФ: В Анталье утонул россиянин 10:12
На Ростовской АЭС произошла остановка энергоблока №2 10:02
Власти: В Забайкалье из-за COVID-19 могут ввести каникулы с 23 октября 09:56
В Приморье почтили память погибшей 40 лет назад подлодки С-178 09:46
МВД РФ объявило Любовь Соболь в федеральный розыск 09:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Тест: 10 вопросов о русском театре
Тест: 10 вопросов о русском театре
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Пять олимпиад для школьников, которые прямо сейчас помогут поступить в вузы
Пять олимпиад для школьников, которые прямо сейчас помогут поступить в вузы
21.10.2021 12:13
Рубрика: Общество

Краб в янтаре из эпохи динозавров помог заполнить пробел в эволюции

Текст: Юлия Мякишева
Фото: Science Advances Фото: Science Advances
Фото: Science Advances

Ученые завершили предварительные исследование найденного а джунглях Мьянмы краба, застывшего в куске янтаря. Находка помогла специалистам заполнить пробел в эволюции крабов и понять, когда эти существа распространились по миру.

Фото: Capital Normal University in China
В Китае в янтаре нашли паучиху с детенышами возрастом 99 миллионов лет

Как передает EurekAlert слова научного сотрудника отделения органической и эволюционной биологии Гарвардского университета Хавьера Луке, найти краба в таком виде, все равно, что найти креветку в затвердевшей смоле. Животное оказалось в неправильном месте в неправильное время. На поиск разгадки, как так произошло, ушло три года. Международная группа ученых представила результаты исследования в Science Advances.

Этот краб крошечных размеров - всего 5-миллиметров. Он первый найденный в янтаре краб из эпохи динозавров. По мнению исследователей, он представляет собой старейшее свидетельство вторжений крабов в неморскую среду. Ранее ученые предполагали, что крабы вышли на сушу примерно 50-75 миллионов лет назад. Они сделали такой вывод по найденным ранее окаменелостям - кусочкам панциря и клешней. Но найденный янтарь отодвигает это время до 100 миллионов лет назад и отвечает на вопрос о том, что этот краб делал в джунглях. То есть, вероятно, "меловая крабовая революция" - событие, когда крабы разошлись по всему миру и начали развивать свои характерные формы тела, происходила чаще, чем считалось ранее.

Найденного малыша назвали Cretapsara athanata - бессмертный меловой дух облаков и вод. Такое имя отдает дань уважения своему возрасту и мифологическим духам Южной и Юго-Восточной Азии. Команда с помощью микро-компьютерной томографии смогла детально рассмотреть животное: усики, конечности и ротовой аппарат краба, тонкие волоски, большие сложные глаза и даже его жабры.

Наука Общество Наука Общество Природа

Главное сегодня

Какие меры по поддержке бизнеса введут в России из-за ковидных ограничений. Главное
В России обнаружены первые случаи варианта коронавируса AY.4.2
Москва отреагирует на вступление Украины в НАТО "соответствующим образом"
С атомной субмарины успешно запустили баллистическую ракету "Булава"
Пушков: Польша проиграла битву против поставок российского газа в Европу
Эпидемиолог ответил на вопросы о ревакцинации
Почему бабушек и дедушек с внуками юридически ничего не связывает