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21.10.2021 10:36
Рубрика: Экономика

Креативные индустрии просят регулирования

В рамках "Недели российского бизнеса" прошел Форум по креативным индустриям и интеллектуальной собственности, на котором представители креативных индустрий сформировали свое видение перспектив отрасли.
Фото: предоставлено пресс-службой комитета РСПП по интеллектуальной собственности и креативным индустриям Фото: предоставлено пресс-службой комитета РСПП по интеллектуальной собственности и креативным индустриям
Фото: предоставлено пресс-службой комитета РСПП по интеллектуальной собственности и креативным индустриям

Одной из ключевых тем обсуждения стал вопрос налогообложения. Среди предлагаемых мер: снижение страховых взносов с зарплат в креативном секторе до уровня (который установлен для) IT-компаний, освобождение от налога на добавленную стоимость (НДС) сделок по реализации всех видов исключительных прав, принятие к учету затрат компаний на приобретение лицензий, необходимых для производства творческого продукта, с повышающим коэффициентом 1,2, возможность бессрочной, однократной легализации интеллектуальной собственности на балансе без уплаты налога на прибыль, отказ от обложения страховыми взносами компенсационных вознаграждений за использование объектов авторского, смежного и патентного права, а также снижение налогового бремени на инфраструктуру креативного предпринимательства - кластеры, арт-резидентами и др.

Фото: Предоставлено пресс-службой Стаса Намина
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В заседании приняли участие заместитель генерального директора "Газпром-медиа" Юлия Голубева, председатель Комитета РСПП по интеллектуальной собственности и креативным индустриям Андрей Кричевский, Президент Федерации интеллектуальной собственности Сергей Матвеев, директор Российского научно-исследовательского института экономики, политики и права в научно-технической сфере Ирина Ильина, директора Департамента правового регулирования Министерства культуры РФ Алексей Кубышкин.

По итогам форума РСПП будут сформулированы комплексные предложения по налоговым преференциям с оценкой их эффективности для последующей передачи в Министерство культуры РФ.

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