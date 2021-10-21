Постановление губернатора Курганской области от 21 октября 2021 года № 120 "О внесении изменений в постановление Губернатора Курганской области от 16 марта 2020 года № 12"

В целях уточнения содержания нормативного правового акта высшего должностного лица Курганской области постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Курганской области от 16 марта 2020 года № 12 "О введении режима повышенной готовности" следующие изменения:

1) в абзаце первом пункта 21 слова "в торгово-развлекательные центры" заменить словами "на территории торгово-развлекательных центров, на которых оказываются услуги в сфере развлечений, досуга и общественного питания,";

2) абзац первый пункта 5 изложить в следующей редакции:

"5. Обязать граждан в возрасте 60 лет и старше, за исключением вакцинированных против новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) или перенесших в течение последних шести месяцев указанное заболевание, с 25 октября 2021 года по 1 декабря 2021 года включительно соблюдать режим самоизоляции по месту жительства либо месту пребывания, фактического нахождения, в том числе в жилых и садовых домах, размещенных на садовых земельных участках (далее - режим самоизоляции), за исключением случаев:";

3) дополнить пунктом 71 следующего содержания:

"71. Родителям (лицам, их заменяющим), лицам, осуществляющим мероприятия с участием детей, принять меры по недопущению нахождения в период с 22 октября 2021 года по 7 ноября 2021 года несовершеннолетних, не достигших восемнадцатилетнего возраста, на объектах (на территориях, в помещениях) юридических лиц или граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, которые предназначены для реализации услуг в сфере развлечений, досуга.";

4) подпункт 11 пункта 11 изложить в следующей редакции:

"11) с 25 октября 2021 года перевести работников из числа граждан в возрасте 60 лет и старше, не вакцинированных против новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) или не перенесших в течение последних шести месяцев указанное заболевание, на дистанционный режим работы или принять иные меры, направленные на соблюдение режима самоизоляции указанной категории работников;".

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, за исключением подпунктов 2, 4 пункта 1 настоящего постановления.

3. Подпункты 2, 4 пункта 1 настоящего постановления вступают в силу с 25 октября 2021 года.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Вице-Губернатор Курганской области В.Г.Кузнецов







