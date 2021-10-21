Власть
21.10.2021 14:19
Текст: Юрий Сизов

Макей и Лавров обсудили подготовку заседания Высшего госсовета СГ

Фото: МИД Беларуси Фото: МИД Беларуси
Фото: МИД Беларуси

Подготовка к заседанию Высшего государственного совета Союзного государства стала центральной темой, которую обсудили в четверг по телефону глава внешнеполитического ведомства Беларуси Владимир Макей со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Об этом сообщила пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства

Министры рассмотрели также подготовку к предстоящему совместному заседанию коллегии обоих министерств, на котором будет подписана программа согласованных действий в области внешней политики государств - участников Договора о создании Союзного государства на 2022-2023 годы.

Кроме того, уточняет агентство, руководители внешнеполитических ведомств затронули вопросы взаимодействия в международных организациях и обменялись информацией об эпидемиологической ситуации в обеих странах.

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