Макей и Лавров обсудили подготовку заседания Высшего госсовета СГ

Подготовка к заседанию Высшего государственного совета Союзного государства стала центральной темой, которую обсудили в четверг по телефону глава внешнеполитического ведомства Беларуси Владимир Макей со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Об этом сообщила пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства

Министры рассмотрели также подготовку к предстоящему совместному заседанию коллегии обоих министерств, на котором будет подписана программа согласованных действий в области внешней политики государств - участников Договора о создании Союзного государства на 2022-2023 годы.

Кроме того, уточняет агентство, руководители внешнеполитических ведомств затронули вопросы взаимодействия в международных организациях и обменялись информацией об эпидемиологической ситуации в обеих странах.