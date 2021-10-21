Матвиенко рассказала о самочувствии после назальной вакцины от COVID-19

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко хорошо перенесла экспериментальную назальную вакцину от коронавируса "Спутник V" и намерена ревакцинироваться. Об этом она рассказала журналистам "на полях" Европейской конференции председателей парламентов, которая проходит в эти дни в Афинах.

Сенатор напомнила, что участвовала в исследованиях новой формы вакцины как волонтер и решилась на ее использование по совету врачей, чтобы укрепить иммунитет к коронавирусу после перенесенного заболевания.

"Я это сделала, перенесла ее хорошо. Как раз у меня было очень активное общение с людьми и все обошлось, я не заболела, - рассказала Матвиенко. - Но я слежу за антителами, если будет снижение, обязательно пойду на ревакцинацию. Я, кстати, планирую это сделать".

Ранее в ходе выступления на конференции глава Совфеда подтвердила позицию руководства России о том, что вакцинация от коронавируса должна быть добровольной. "У власти был большой соблазн пойти самым простым путем - ввести обязательную вакцинацию, но мы не пошли по этому пути, оставив возможность каждому добровольно принимать решения", - сказала она. При этом Матвиенко посетовала, что несмотря на все условия, созданные для вакцинации, не все россияне ответственно относятся к сохранению своего здоровья и окружающих.