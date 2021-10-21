Минпромторг изменит стратегию производства стройматериалов

Минпромторг решил внести изменения в стратегию развития промышленности строительных материалов. Соответствующий проект опубликован на сайте ведомства.

Так, стратегию, ранее рассчитанную до 2020 года и дальнейшую перспективу до 2030 года, предлагается переименовать в "Стратегию развития промышленности строительных материалов на период до 2024 года и дальнейшую перспективу до 2035 года".

Документ предусматривает уточнение описания промышленности строительных материалов. Кроме того, в текст стратегии включат положения, цели, задачи и индикаторы по созданию экономики замкнутого цикла.

В соответствии с проектом, Минпромторг планирует создать систему учета углеродного следа промышленности стройматериалов, а также систему по обеспечению вовлечения во вторичный оборот отходов, образующихся от сноса объектов капстроительства.