Минпросвещения: В детсадах в нерабочие дни будут дежурные группы

На время нерабочих дней с 30 по 7 ноября в детских садах будут организованы дежурные группы. Такие рекомендации готовят в Минпросвещения. Документ, в котором также будут и рекомендации школам, будет подписан в ближайшее время.

Регионам рекомендовано определить список детских садов, в которых будут работать дежурные группы и известить об этом родителей, дети которых смогут в эти группы ходить.

Руководители детских садов, где будут открыты дежурные группы, должны обеспечить строгое соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, направленных на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции.