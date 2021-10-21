Минск: В зверствах в годы ВОВ участвовали и головорезы из Прибалтики

"Никто не забыт и ничто не забыто" - этот девиз уже много десятилетий служит маяком для исследований, которые проводят на территории Беларуси поисковые отряды. Именно благодаря их кропотливому труду появляются новые свидетельства чудовищных преступлений, которые вместе с нацистами совершали в годы Великой Отечественной войны формирования коллаборационистов. Об этом рассказал 21 октября заместитель генерального прокурора РБ Алексей Стук.

Кстати, новостные порталы сообщают, что в четверг вблизи въезда на полигон 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады проводился осмотр и изъятие останков из вскрытой могилы времен минувшей войны - места массового захоронения мирных жителей и военнослужащих, установленного в ходе расследования уголовного дела о геноциде.

Кроме войск вермахта и СС в расправах над местным населением, по данным надзорного органа РБ, принимали участие головорезы из "Латвии, Литвы, воинские формирования так называемой армии Крайовой, украинских националистов". Фашисты именно им поручали подобные акции устрашения.

К сожалению, констатирует юрист, это настроение передается и современным политическим элитам этих стран. "Нам иногда не предоставляют правовой помощи по аналогичным уголовным делам, отказывают в выдаче определенных лиц. Это сделала уже Литва и Латвия".

А между тем, в ходе расследования дела Генпрокуратура Беларуси получила сведения о наличии не менее семи мест массового захоронения жителей вблизи урочища Уручье. По архивным сведениям, количество погребенных там с 1941 по 1944 год составляет свыше 38 тысяч человек. Тщательный анализ полученной следствием информации из различных источников позволил обнаружить в лесном массиве одно из таких мест - в нем могут находиться останки более восьми тысяч человек. Раскопки будут продолжаться до тех пор, пока не будут установлены все обстоятельства происходивших тут в годы войны зверств.

К сожалению, вынужден признать и министр обороны РБ Виктор Хренин, "сегодня искажение исторических фактов стало, по сути, оружием против нашей страны". По его словам, которые приводит БЕЛТА, важно сохранить память о тех трагических событиях. Он рассказал, в частности, о 52-ом отдельном специализированном поисковом батальоне, который уже на протяжении четверти века занимается работой, обеспечивающей сохранение исторической памяти.

Только за последние пять лет, пояснил министр, военнослужащие батальона изучили более 500 объектов, где были найдены останки 13 781 человека. Все они перезахоронены с воинскими почестями. Установлены 680 имен без вести пропавших, добавил он, подчеркнув, что задача нынешнего поколения состоит в том, чтобы сохранить память о мужестве и героизме непокоренного народа, о тех ужасных преступлениях, которые происходили на белорусской земле.