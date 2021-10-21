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21.10.2021 13:25
Рубрика: Экономика

Минтруд разъяснил, кто может пойти в отпуск по уходу за ребенком вместо мамы

Текст: Ольга Игнатова
Отпуск по уходу за ребенком может оформить не только мама, но и папа, бабушка, дедушка, а также любой из родственников или опекун. Об этом напоминает Минтруд России в своем Telegram-канале.
Фото: Валерий Матыцин/ТАСС Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

Для того, чтобы оформить такой отпуск, родственник должен подать заявление о предоставлении отпуска по уходу за ребенком и заявление о назначении пособия своему работодателю. Также необходимо собрать ряд документов. Среди них - свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка; документ, подтверждающий родственную связь с ребенком (например, для бабушки и дедушки это свидетельство о рождении собственного сына или дочери); справки, подтверждающие, что отец и мать ребенка не оформили такой отпуск и не получают пособие. Если человек в последние два года менял место работы, то ему необходимо предоставить справку от прежнего работодателя о сумме заработной платы.

Фото: Александр Рюмин/ТАСС
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В Минтруде напоминают, что отпуск по уходу за ребенком предоставляется до достижения им возраста трех лет. При этом ежемесячное пособие выплачивается до достижения ребенком 1,5-летнего возраста. Сейчас минимальный размер пособия составляет чуть более семи тысяч рублей. Такое пособие получают родители, которые до ухода в декрет не работали. Размер максимального пособия составляет 29 600 рублей (40% от средне зарплаты). Со следующего года сумма ежемесячных выплат вырастет. Минимальное пособие составит почти 7,5 тысяч рублей. Размер максимального пособия по уходу за ребенком вырастет до 31,3 тысяч в месяц.

Если во время отпуска по уходу за ребенком родитель решит работать неполный рабочий день или на дому, то он все равно будет получать пособие в течение 1,5 лет.

Пока человек находится в отпуске по уходу за ребенком, его не имеют права сократить. За ним сохраняется рабочее место и должность. Период отпуска по уходу за ребенком засчитывается в трудовой стаж, который необходим для формирования страховой пенсии.

Экономика Пенсии и пособия Правительство Минтруд Декретные и пособия на ребенка

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