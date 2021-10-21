Мосгорсуд оставил под стражей основателя Group-IB Илью Сачкова

Мосгорсуд 21 октября рассмотрел апелляционную жалобу защиты на арест основателя компании Group-IB Ильи Сачкова, который обвиняется в государственной измене. Адвокаты просили заменить Сачкову меру пресечения на несвязанную с содержанием под стражей. Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Мосгорсуда, рассмотрев жалобу, апелляционная инстанция оставила ее без удовлетворения. Таким образом, как отметили в пресс-службе, постановление суда первой инстанции вступило в законную силу.

Лефортовский районный суд 28 сентября избрал в отношении фигуранта уголовного дела о госизмене меру пресечения в виде содержания под стражей до 27 ноября 2021 года. Оба заседания и в Лефортовском, и Мосгорсуде проходили в закрытом режиме из-за наличия материалов под грифом "секретно". По данным "РГ", как правило, по делам о госизмене и шпионаже обвиняемых в них фигурантов никогда не выпускают из-под стражи.

Как сообщалось, следствие ФСБ считает, что Илья Сачков передал за рубеж информацию, содержащую государственную тайну. По некоторым данным речь идет о материалах, касающихся кибербезопасности России, которые были переданы в США сотрудникам ФБР. Сам Илья Сачков через адвоката заявил, что своей вины в госизмене не признает.