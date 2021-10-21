Москва отреагирует на вступление Украины в НАТО "соответствующим образом"

Вступление Украины в НАТО было бы крайне опасным шагом, на который Россия отреагирует "соответствующим образом", заявил замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

"Мы все-таки ориентируемся не на официальную позицию, а на конкретные шаги. Мы считаем, что это было бы крайне опасным шагом, который вынудил бы Россию соответствующим образом реагировать", цитирует РИА Новости интервью дипломата.

Днем ранее министр обороны США Ллойд Остин нанес визит в Киев, где в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой vинобороны Андреем Тараном одобрительно отозвался о стремлении Украины вступить в НАТО.

Как отметил Руденко, речь идет о переговорах НАТО и Украины: "Поэтому им решать, когда и что нужно, но мы их как бы предупредили, любой шаг будет иметь последствия. НАТО знает нашу позицию по Украине".

Между тем, сегодня в Брюсселе пройдет встреча министров обороны стран - членов НАТО, на которой будет обсуждаться в том числе и стратегия противодействия России.