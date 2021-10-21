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21.10.2021 12:47
Рубрика: Власть

Москва отреагирует на вступление Украины в НАТО "соответствующим образом"

Текст: Константин Волков
Вступление Украины в НАТО было бы крайне опасным шагом, на который Россия отреагирует "соответствующим образом", заявил замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко.
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

"Мы все-таки ориентируемся не на официальную позицию, а на конкретные шаги. Мы считаем, что это было бы крайне опасным шагом, который вынудил бы Россию соответствующим образом реагировать", цитирует РИА Новости интервью дипломата.

Савченко раскритиковала стремление Киева вступить в НАТО

Днем ранее министр обороны США Ллойд Остин нанес визит в Киев, где в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой vинобороны Андреем Тараном одобрительно отозвался о стремлении Украины вступить в НАТО.

Как отметил Руденко, речь идет о переговорах НАТО и Украины: "Поэтому им решать, когда и что нужно, но мы их как бы предупредили, любой шаг будет иметь последствия. НАТО знает нашу позицию по Украине".

Между тем, сегодня в Брюсселе пройдет встреча министров обороны стран - членов НАТО, на которой будет обсуждаться в том числе и стратегия противодействия России.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире экс-СССР Украина Правительство МИД Международные организации НАТО Россия и НАТО Отношения России и Украины

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