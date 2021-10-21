Мурашко вручил госнаграды разработчикам "Спутника V"

Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко вручил государственные награды сотрудникам Национального Исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи за создание и производство вакцины против коронавирусной инфекции (COVID-19). Об этом сообщили сегодня в Минздраве.

"Орденом Почета награжден один из авторов векторной вирусной платформы Борис Народицкий - заместитель директора по научной работе подразделения Центра Гамалеи "Институт вирусологии имени Д.И.Ивановского". Именно на этой платформе разработана лучшая российская вакцина "Спутник V", - отмечается в сообщении министерства.

Напомним, орденом Почета награждаются граждане за высокие достижения в государственной, производственной, научно-исследовательской, социально-культурной, общественной и благотворительной деятельности, позволившей существенным образом улучшить условия жизни людей.

В целом высокие награды получили более 40 сотрудников центра, принимавших непосредственное участие в разработке и налаживании промышленного производства "Спутника".