МВД РФ объявило Любовь Соболь в федеральный розыск

Любовь Соболь объявлена МВД России в розыск. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на базу данных МВД России, основание для объявления в розыск - статья УК.

В конце сентября Мосгорсуд утвердил приговор в отношении Соболь по делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил. Ранее ее приговорили к 1,5 годам ограничения свободы - ей запретили покидать дом с 22.00 до 6.00, посещать массовые мероприятия и покидать Московскую область. Однако Соболь на заседание суда не явилась. Есть информация, что она улетела в Стамбул.