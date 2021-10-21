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Рубрика: Происшествия

МВД РФ объявило Любовь Соболь в федеральный розыск

Текст: Михаил Фалалеев

Любовь Соболь объявлена МВД России в розыск. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на базу данных МВД России, основание для объявления в розыск - статья УК.

Фото: Пресс-служба Тверского суда/ ТАСС
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В конце сентября Мосгорсуд утвердил приговор в отношении Соболь по делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил. Ранее ее приговорили к 1,5 годам ограничения свободы - ей запретили покидать дом с 22.00 до 6.00, посещать массовые мероприятия и покидать Московскую область. Однако Соболь на заседание суда не явилась. Есть информация, что она улетела в Стамбул.

Происшествия Правосудие Суд

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