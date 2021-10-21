Названы самые востребованные российские врачи у иностранных пациентов

Чаще всего иностранцы приезжают лечиться к российским кардиологам, стоматологам, офтальмологам, обращаются в российские клиники за процедурой ЭКО, наблюдаются у гинекологов в период беременности, а также делают в нашей стране пластические операции.

Популярны среди граждан других государств и профилактические осмотры в России: они специально приезжают, чтобы пройти у нас полный спектр обследований. Об этом "Российской газете" рассказали в Координирующем центре по реализации федерального проекта "Развитие экспорта медицинских услуг".

В центре также подчеркнули, что в последнее время иностранцы обращаются в российские клиники том числе за диагностикой постковидного состояния здоровья.

При этом в период пандемии ограничений на въезд в Россию с целью лечения для иностранцев нет. Им нужно просто предварительно договориться с медицинской организацией, которая будет готова их принять и, возможно, помочь в оформлении визы и других документов.

В первой половине 2021 года медицинскую помощь в России получили более 1,5 млн граждан из других государств, за аналогичный период прошлого года - около 1,2 млн человек.

Число иностранных граждан, которые приезжают лечиться в Россию, растет четвертый год подряд. Так, в 2017 году их было 120 тысяч человек, в 2018 году - более 300 тысяч человек, в 2019 году - около 3 млн человек, в 2020 году - чуть меньше из-за пандемии - 2,6 млн человек. При этом, около 70% иностранных пациентов приезжают в российские клиники из стран Азии, преимущественно - Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, Азербайджана и Киргизии. В числе европейских пациентов у российских врачей лечатся граждане Украины, Армении, Молдавии, Белоруссии и Грузии.

В прошлом году на лечение в России иностранцы в общей сложности потратили более 196,7 млн долларов США, за первые шесть месяцев этого года - около 77 млн долларов США. Отмечается, что развитие экспорта медицинских услуг позволяет медицинским организациям увеличить объем внебюджетных средств, который используется для развития собственной деятельности, что в том числе влияет на повышение качества оказания медицинских услуг гражданам России.