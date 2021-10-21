Новая правящая коалиция в Чехии возьмет курс на Берлин

В Чехии правящая коалиция "Вместе", победившая на парламентских выборах, разработала проект программы действий, который в том числе предусматривает дальнейшее ухудшение отношений с Россией и КНР. Член рабочей группы по подготовке программы Мартин Дворжак (он же - возможный министр иностранных дел Чехии) заявил журналистам, что программа предполагает "ревизию отношений с Москвой и Пекином".

По его словам, "в готовящемся документе подчеркивается приоритет двусторонних отношений, прежде всего, с Германией, будет заявлено также о стратегическом партнерстве с Израилем. Говорим и о принятии "закона Магнитского".

Также в новой программе будет сказано о необходимости закрыть доступ к ключевой инфраструктуре государства для "недемократических государств". Расходы Чехии на оборону к 2025 году должны возрасти до 2 процентов ВВП, как того требует НАТО. Кроме того, в документе подчеркивается приверженность членству Чехии в НАТО и Евросоюзе. Как отметил Дворжак, новое правительство Чехии намерено следовать в русле традиций первого президента Чехии Вацлава Гавела. По словам Дворжака, Прага на международной арене сосредоточит усилия на борьбе за соблюдение прав и свобод человека, будет содействовать развитию гражданского общества.