Новые Вешки - клубный поселок в центре событий

С течением времени приоритеты в выборе жилья меняются, и многие, устав от суеты большого города, мечтают жить ближе к природе, в окружении зеленых полей или освещенного солнцем леса. При этом от городских удобств мы отказываться не хотим, и нацелены на поиск такого места, в котором было бы все под рукой и имело соответствующий статус, уровень и качество. Забираться слишком далеко от места работы или бизнеса и тратить лишнее время тоже уже не модно, хочется, чтобы все плюсы большого города - театры, выставочные залы, спортивные арены тоже были доступны.

Раньше близость к центру и полноценная инфраструктура в загородном поселке была редкостью, однако сейчас это уже становится трендом и появляются новые проекты.

Одним из таких современных проектов с премиальной инфраструктурой является клубный коттеджный поселок Новые Вешки от Группы компаний "Савацкий", разработанный по проекту канадских архитекторов. Расположен поселок всего в двух километрах от МКАД. Шум столицы сюда не долетает - вокруг настоящий лес, ухоженные парки, собственные пруды и водоемы. Концепция поселка - настоящий канадский пригород: закрытая приватная территория, внутри которой у каждого дома свой стиль, дизайн и придомовая территория, окруженная зеленью. Стиль территории выдержан в единой архитектурной концепции и отличается одновременно лаконичностью облика и изысканностью форм.

Новые Вешки стали первым в Московской области поселком, в котором было решено отказаться от высоких глухих заборов. Участки окружают элегантные невысокие ограждения, а у некоторых домов они отсутствуют вовсе - есть возможность выбора для будущих жильцов.

Большое внимание уделяется безопасности и порядку на территории, по периметру которой установлена целая сеть камер видеонаблюдения.

Жизнь в поселке гармонично организована и продумана до мелочей. Ежегодно в поселке устраиваются закрытые праздники для жильцов, барбекю, клубы по интересам и приватные вечеринки - знакомства для новых жильцов. Уборка улиц происходит на регулярной основе и совсем не заметно для жителей, при этом используются только высококачественные материалы, которые не наносят вреда окружающей среде. Есть свои дежурные службы, а также добровольная пожарная дружина. Управляющей компанией ежегодно разрабатываются экологические программы и образовательные мероприятия. Так же одним из важных элементов жизни в поселке является абсолютная прозрачность в деятельности и расходах управляющей компании, которая в регулярном режиме обеспечивает жизнедеятельность и комфорт жителей. Все процессы на территории оптимизированы и умещаются в мобильном приложении, через которое можно общаться с управляющей компанией, заказывать услуги, оставлять запросы по мелкому ремонту в доме или улучшениям и украшением поселка, заказывать пропуска, знакомиться с новостями.

Фото: Предоставлено пресс-службой Группы компаний "Савацкий"

Вокруг поселка 6 гектаров территории отведено под парковые и прогулочные зоны. Здесь есть каскад прудов, где плавают лебеди, озеро с зоной для рыбалки и гамаками для отдыха. Чтобы посетить фитнес-клуб, кафе или ресторан, тоже необязательно выезжать в город - все это здесь есть.

В поселке большой фокус на спорт и здоровье, большое количество спортивных площадок и зон для воркаута: футбольное поле, волейбольные и баскетбольные площадки, теннисные корты. Зимой тут заливают каток и хоккейную площадку, а жители собирают собственные команды и устраивают матчи.

А еще в поселке есть свои ясли и детский сад. Для детей работают спортивные секции, кружки по интересам, шахматный клуб и постоянно проводятся детские праздники. Но главное преимущество поселка - Международная гимназия на территории поселка. Преподавание здесь ведется на трех языках: русском, английском и немецком. А основной упор в образовательном процессе сделан на развитии творческих способностей и лидерских качеств, выражении индивидуальности и самосовершенствовании. Программа обучения полностью соответствует образовательным стандартам России и совмещает лучшие отечественные и европейские методики обучения. Аттестат об окончании гимназии - это пропуск в лучшие университеты страны и мира.

Поселок расположен к северу от столицы. Эта часть Подмосковья отличается тем, что число и плотность дорожных заторов тут минимальные, и для жителей Новых Вешек это имеет двойной эффект: более благоприятную экологическую обстановку и свободные дороги. Въехать отсюда на МКАД - не проблема в любое время суток. До кольцевой дороги на собственном авто путь займет не более трех минут, до станции метро Алтуфьево - не более пяти. А если поехать до метро общественным транспортом, то это всего две остановки. В пределах 5-10 минут на машине расположены гипермаркеты и торговые центры, а также автосалоны премиальных брендов.

Неудивительно, что здесь уже живут около пятисот семей, наслаждаясь всеми преимуществами загородной жизни и находясь, в сущности, в получасе езды до центра столицы, ведь в проекте гармонично сочетаются преимущества загородной жизни - комфортный стильный дом клубная атмосфера, чистый воздух, лес и водоемы - с несомненными преимуществами городской среды: развитой дорожной, транспортной, социальной и коммунальной инфраструктурой, доступностью всех благ мегаполиса. В общем, это практически безупречное место для жизни.