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21.10.2021,  
11:31
Текст:  Николай Грищенко

Обновленный ППК-20 показали на видео во всех подробностях

Опытный образец пистолета-пулемета ППК-20 от группы компаний "Калашников" показали на видео во всех подробностях. Ролик позволяет в мельчайших деталях рассмотреть пламегаситель, планку Пикатинни и другие особенности оружия.

Фото: Олег Ласточкин / РИА Новости
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Напомним, что впервые широкой общественности ППК-20 был представлен на форуме "Армия-2021". Длина пистолета-пулемета со сложенным телескопическим прикладом составляет всего 41 сантиметр, а в боевом положении - 60-66 сантиметров. Масса без боеприпасов - 2,6 килограмма.

Обновленный ППК-20 также оснащен планкой Пикатинни, что позволяет устанавливать на него тактические фонари, оптические прицелы и инфракрасные целеуказатели.

Разработчики оружия утверждают, что используемые в ППК-20 патроны 9х19 мм могут пробивать бронежилеты с защитой 3А класса. Темп стрельбы составляет 800 выстрелов в минуту. Емкость секторного магазина - 30 патронов.

Предполагается, что ППК-20 будет размещаться в носимом аварийном запасе летчиков и использоваться пилотами для самообороны после катапультирования.

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