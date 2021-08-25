Названы особенности нового российского пистолета-пулемета ППК-20

История ППК-20 достаточно интересна, поскольку первым пистолетом-пулеметом в этой линейке был ПП "Бизон" довольно необычной конструкции - со шнековым магазином. Разработал его Виктор Калашников, сын легендарного конструктора Михаила Калашникова.

Однако практика показала, что цилиндрические магазины не слишком удобны в эксплуатации. Кроме того, по мере израсходования патронов сильно смещался баланс оружия.

Позже на основе "Бизона" был разработан пистолет-пулемет "Витязь" с секторным магазином. Этот ПП получил широкое распространение как в России, так и за рубежом. Затем появился "Витязь-СН" с улучшенной эргономикой. На его основе и разрабатывался ППК-20.

Новый ПП может размещаться в носимом аварийном запасе летчиков. Требования к компактности такого оружия очень строгие, но выполнить их конструкторам удалось - общая длина пистолета-пулемета со сложенным прикладом составляет всего 41 сантиметр. Приклад, в отличие от более привычных моделей АК, складывается вправо. Также ППК-20 оснащен двухсторонним переводчиком предохранителя, который позволяет быстрее подготавливать оружие к стрельбе. Представленный на выставке образец оборудован быстросъемным глушителем.

Несмотря на компактность, в ППК-20 реализованы все требования, которые предъявляют к такому оружия спецподразделения. Это максимально длинна планка Пикатинни, новое цевье со слотами M-LOK для установки планок под необходимые аксессуары.

"Среди специалистов есть много споров о том, какое компактное оружие эффективнее - под винтовочный или пистолетный патрон. Но когда речь идет о таких сверхкомпактных образцах, то, как правило, единственный выход - делать оружие под пистолетный патрон. В случае использования винтовочного патрона и газоотводного узла таких габаритов не достичь", - отметил Владимир Онокой, объясняя выбор калибра 9 мм.

ППК-20, помимо использования в НАЗ, может также заинтересовать спецназ, специальные службы или использоваться в качестве персонального оружия самообороны экипажами различных боевых машин.

Напомним, что ППК-20 уже прошел государственные испытания, ожидается финальное решение Минобороны по принятию его на вооружение ВС РФ.