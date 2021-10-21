Патриарх Кирилл: Полноценное христианство в виртуальном пространстве невозможно

Полноценное христианство, участие в богослужениях не может быть виртуальным, сказал патриарх Кирилл, выступая IX Международном фестивале православных СМИ "Вера и слово".

- Изоляция поставила во всей остроте вопросы: возможно ли полноценное христианство в виртуальном пространстве, возможно ли полноценное христианство, когда каждый, сидя перед монитором компьютера, может не выходить из дома для участия в богослужении? - задался актуальными для верующих вопросами патриарх в своем приветственном слове участникам IX международного фестиваля "Вера и слово". - Я со всей ответственностью могу сказать: нет. Сын Божий не для того сошел на землю, воплотился и принял человеческую природу, чтобы его ученики через 2 тысячи лет превратили его подвиг в виртуальную реальность.

Патриарх также подчеркнул, что "преемственность Святых даров, передаваемых буквально из рук в руки, начиная с апостолов и до сего дня, не терпит никакой виртуализации", цитируют его слова РИА Новости.