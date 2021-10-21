Пентагон провел успешные испытания гиперзвукового оружия

В США продолжаются активные работы по разработке новых видов наступательных вооружений. Сегодня американское министерство обороны объявило о новых успешных пусках перспективных гиперзвуковых ракет.

Как передает Reuters, три запуска были произведены накануне в рамках программы разработки гиперзвукового оружия. Отмечается, что испытания осуществлены в интересах армии и ВМС США, но конкретные тактико-технические характеристики ракет не раскрываются.

В прошлом месяце стало известно о том, что Управление перспективных исследовательских проектов Пентагона (DARPA) успешно испытало гиперзвуковую ракету, скорость которой в полете в пять раз превысила скорость звука. Известно, что изделие было разработано американской корпорацией Raytheon Technologies.