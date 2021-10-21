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21.10.2021 23:47
Рубрика: Экономика

Песков: Непонятно, чего не хватает для регистрации "Спутника V" в Европе

Российские ведомства пытаются понять, каких же документов не хватает для регистрации вакцины "Спутник V" в Европе. Об этом в кулуарах заседания Валдайского клуба заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Фото: Олеся Курпяева
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"Европейское ведомство считает, что до сих пор неполный сет документов был подготовлен и передан европейцам. Сейчас мы пытаемся понять, что они, считают, недостает", - приводит слова Пескова РИА Новости.

Он добавил, что над "дополнением сета" работают Минздрав и РФПИ.

Ранее в Европейском агентстве лекарственных средств сообщили, что срок регистрации российской вакцины неизвестен, поскольку необходимая работа еще продолжается.

Известно, что "Спутник V" уже зарегистрирован в 70 странах мира.

Экономика Отрасли Фарминдустрия Президент Администрация Президента Вакцинация от коронавируса

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