Песков: Путин планирует провести ежегодную большую пресс-конференцию

Президент России Владимир Путин планирует провести ежегодную большую пресс-конференцию. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, будет ли в конце года традиционное общение с журналистами.

"Ежегодная пресс-конференция планируется", - отметил Песков. Он добавил, что с форматом мероприятия определятся "в зависимости от развития эпидемиологической ситуации".

Напомним, с 2001 года Владимир Путин встречается с журналистами в формате большой пресс-конференции. Самой короткой по времени - 1 час 35 минут - была первая встреча Путина с журналистами в 2001 году, самой продолжительной - 4 часа 40 минут - пресс-конференция 2008 года.

В 2020 году пресс-конференция главы государства состоялась 17 декабря. На фоне пандемии коронавируса она прошла в новом формате, журналисты из регионов задавали свои вопросы по видеосвязи, также обратиться к Путину могли и простые граждане, президент зачитывал в эфире некоторые обращения. За четыре часа тридцать минут глава государства ответил на 68 вопросов.