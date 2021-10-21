Пять экранизаций самого доброго сказочника Евгения Шварца

21 октября исполнилось 125 лет со дня рождения Евгения Шварца - автора "Дракона", "Обыкновенного чуда" и "Сказки о потерянном времени". Говорят, что Шварц не любил сказок с плохим концом. Поэтому его маме приходилось выдумывать истории самой - ведь немало сказок заканчиваются не слишком хорошо. Слушать их он категорически отказывался.

В юности Шварц хотел стать юристом. Но проучившись два года на юридическом факультете Московского народного университета имени А.Л. Шанявского, провалил экзамен по римскому праву. Так он пополнил славную галерею сказочников, так и не ставших юристами. С этой непростой наукой сначала хотели себя связать братья Гримм, Шарль Перро и Эрнст Теодор Амадей Гофман.

Кстати, если бы всё, о чем писал Шварц, самый добрый сказочник, происходило в мире по-настоящему, мир точно стал бы уютнее.

Сегодня "РГ" вспоминает самые лучшие экранизации его произведений.

"Сказка о потерянном времени", 1964

Картина Александра Птушко с Олегом Анофриевым в главной роли. Этот фильм просто должен быть во всех списках лент, обязательных к просмотру школьникам. Четверо злых волшебников решили вернуть себе молодость. Но для этого им было необходимо найти людей, бесцельно растрачивающих свое время. Удача улыбнулась им в лице четверых двоечников. Школьники состарились, а волшебники омолодились. Злых волшебников сыграли Сергей Мартинсон, Георгий Вицин, Ирина Мурзаева и Валентина Телегина. Но добро, конечно, победило. А как может быть иначе, если сказку написал добрый волшебник Шварц.

"Морозко", 1964

Сказка на все времена от признанного классика Александра Роу. Картина "Морозко" вышла в прокат по всему миру - в Великобритании, ГДР, США, Мексике, Финляндии и других странах. До сих пор фильм остается одной из главных новогодних картин в Чехии, где сказку очаровательно называют "Мразик" и любят так же, как у нас "Иронию судьбы". На роль Марфуши претендовала Тамара Носова, но ассистент режиссера увидела Чурикову случайно в коридорах "Щуки" и пригласила ее на съемочную площадку. Чтобы выбрать кого-то одного, придумали задание - грызть орехи. Чурикова справилась с этим виртуознее. Еще одна большая удача фильма - Баба-яга в исполнении Георгия Милляра получилась очень человечной.

"Марья-искусница", 1960

Еще одна сказка Александра Роу - киноверсия пьесы Шварца "Сказка о храбром солдате", написанная для кукольного театра. От замысла до воплощения на экране прошло почти десять лет. Закончилась у солдата служба, и спешит он домой. Но как по пути не помочь мальчику Иванушке вызволить из плена матушку свою - Марью-Искусницу. Кстати, популярность фильма - во многом заслуга Милляра, который сыграл придворного Квака. Многие комичные эпизоды с его участием не были написаны в сценарии, а были импровизацией актера, которую в фильм включил Роу.

"Обыкновенное чудо", 1978

Фильм Марка Захарова, разобранный на цитаты и вошедший во все учебники по истории кино. "Я не волшебник, я только учусь". "Жаль, королевство маловато, развернуться мне негде!", "Детей надо баловать - тогда из них вырастают настоящие разбойники". Андрей Миронов, Александр Абдулов, Евгений Леонов, Олег Янковский, Ирина Купченко, Евгения Симонова воплотили на экране лучшую пьесу Шварца. Много лет назад Волшебник придумал "сказку наоборот": превратил медведя в человека и решил, что тот вернётся в свое обычное состояние, когда в него влюбится принцесса и поцелует его. И вот юноша - бывший медведь - встречает в доме волшебника прекрасную девушку, которая ему очень понравилась…

"Убить дракона", 1988

Последняя киноработа Марка Захарова по пьесе Евгения Шварца "Дракон". И снова звездный состав любимых "ленкомовцев": Александр Абдулов, Олег Янковский, Александр Збруев. Натурные сцены снимались на пленэре в живописных немецких замках и аутентичных немецких улочках. А вообще, к пьесе "Дракон" Захаров подбирался долго - в 1962 году тогда еще начинающий режиссер поставил ее в студенческом театре МГУ. На одной из генеральных репетиций присутствовали Олег Ефремов и Валентин Плучек. Спектакль просуществовал недолго, так как был признан идейно неудобным. Фильм тоже с трудом шел к зрителю через сито многочисленных худсоветов. Равно как и пьеса, которая была запрещена к постановке долгие 18 лет. Королевство, где бесчинствует тиран Дракон, так было похоже на тоталитарное государство.