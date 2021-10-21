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Писательницу Маргарет Этвуд подвергли травле, обвинив в трансфобии

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    21.10.2021, 19:40
Текст:   Кузьма Домов
Фото: Leonardo Cendamo/Getty Images Фото: Leonardo Cendamo/Getty Images
Фото: Leonardo Cendamo/Getty Images

81-летнюю канадскую писательницу, защитницу окружающей среды, феминистку и автора "Рассказа служанки" Маргарет Этвуд заклеймили трансфобкой после того, как она поделилась в своем аккаунте в Twitter статьей, в которой рассказывалось о том, что "гендерно нейтральный" язык и форсированное выведение слова "женщина" из употребления приведет к тому, что это понятие в один прекрасный момент станет ругательным. Новое табу вынуждает людей мучительно подыскивать нужные слова, а то и просто промолчать, чтобы не нанести никому обиду - ведь в гендерной проблематике, которая постоянно дополняется новыми нюансами, разобраться может далеко не каждый.

Реакция прогрессивного сообщества в лице наиболее осознанных носителей английского языка не заставила себя ждать - на почтенную писательницу немедленно накинулись с обвинениями во всех возможных грехах, атрофии души, скудоумии и наличии предрассудков. Несчастной Этвуд пришлось даже перепечатывать комментарии согласных с ее позицией, чтобы хотя бы показать, что она не одинока в своих опасениях.

Фото: Charles Sykes/Invision/AP
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После нескольких однотипных записей, констатирующих очевидное, Этвуд перешла на более тонкие намеки, разместив петиции в защиту прав женщин, инициативу о повышении доли тех же женщин на руководящих должностях и прочее.

Аналогичной травле в прошлом году подвергся замечательный британский актер Джон Клиз ("Монти Пайтон", "Отель "Фолти Тауэрс", "Доктор Кто", первые два фильма франшизы о Гарри Поттере), на защиту которого встал Роуэн Аткинсон.

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