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Участника труппы "Монти Пайтон" Джона Клиза обвинили в трансфобии

Новости
    25.11.2020, 12:31
Текст:   Кузьма Домов
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Британский актер, сценарист и комик Джон Клиз ("Монти Пайтон", "Отель "Фолти Тауэрс", "Доктор Кто", первые два фильма франшизы о Гарри Поттере) поразил одних своей "бестактностью", а других - опрометчивым бесстрашием, выступив с поддержкой в адрес писательницы Дж.К. Роулинг после скандала, разразившегося в результате размещения в Twitter записи, в которой последняя усомнилась в обоснованности инклюзивной формулировки, учитывающей интересы трансперсон.

Фото: Soviet investigators/wikimedia.org
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Патриарху английского кино задали прямой вопрос о том, как он относится к трансгендерам. Тот честно ответил, что они его не особо интересуют, и выразил надежду на то, что они счастливы и люди к ним относятся по-доброму. Он также отметил, что в настоящий момент его мысли в большей степени занимает угроза демократии в США, цветущая пышным цветом коррупция в Великобритании, отвратительная британская пресса, а также разоблачения, связанные с жестокостью полиции:

После этого на него обрушились упреки и обвинения в бесчувственности, ханжестве, косности, игнорировании тех проблем, с которыми сталкиваются трансгендеры, что якобы превращает пожелание им всего самого доброго в форменное издевательство.

Вероятно, если бы Клиз перестал педалировать эту тему, возмущение могло бы сойти на нет, но в развитие дискуссии он иронично написал, что в глубине души хотел бы быть камбоджийской полицейской и спросил, нормально ли это или уже выходит за рамки возможного:

В ответ посыпались возмущенные комментарии: Клиз ничего не знает ни о жизни в Камбодже, ни о положении женщин, ни о работе полицейских в этой стране, и в целом его суждения были заклеймены как примитивные, безответственные и поверхностные. Многие также выразили свое разочарование комиком, которого на протяжении многих десятилетий считали непревзойденной величиной среди британских юмористов. Но, увы, больше не считают.

Далее Клиз высказал такую мысль: если невозможно контролировать собственные эмоции, может возникнуть необходимость контролировать поведение других. И поэтому, считает Клиз, чрезмерно чувствительные и ранимые не должны задавать тон дискурсу:

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