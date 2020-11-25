Участника труппы "Монти Пайтон" Джона Клиза обвинили в трансфобии

Британский актер, сценарист и комик Джон Клиз ("Монти Пайтон", "Отель "Фолти Тауэрс", "Доктор Кто", первые два фильма франшизы о Гарри Поттере) поразил одних своей "бестактностью", а других - опрометчивым бесстрашием, выступив с поддержкой в адрес писательницы Дж.К. Роулинг после скандала, разразившегося в результате размещения в Twitter записи, в которой последняя усомнилась в обоснованности инклюзивной формулировки, учитывающей интересы трансперсон.

Патриарху английского кино задали прямой вопрос о том, как он относится к трансгендерам. Тот честно ответил, что они его не особо интересуют, и выразил надежду на то, что они счастливы и люди к ним относятся по-доброму. Он также отметил, что в настоящий момент его мысли в большей степени занимает угроза демократии в США, цветущая пышным цветом коррупция в Великобритании, отвратительная британская пресса, а также разоблачения, связанные с жестокостью полиции:

I'm afraid I'm not that interested in trans folks



I just hope they're happy and that people treat them kindly



Right now I'm more focussed on threats to democracy in America, the rampant corruption in the UK, the appalling British Press, the revelations about police brutality... https://t.co/y6l33FBQNL — John Cleese (@JohnCleese) November 22, 2020

После этого на него обрушились упреки и обвинения в бесчувственности, ханжестве, косности, игнорировании тех проблем, с которыми сталкиваются трансгендеры, что якобы превращает пожелание им всего самого доброго в форменное издевательство.

Вероятно, если бы Клиз перестал педалировать эту тему, возмущение могло бы сойти на нет, но в развитие дискуссии он иронично написал, что в глубине души хотел бы быть камбоджийской полицейской и спросил, нормально ли это или уже выходит за рамки возможного:

Deep down, I want to be a Cambodian police woman



Is that allowed, or am I being unrealistic ? https://t.co/oGPwEWJM9a — John Cleese (@JohnCleese) November 22, 2020

В ответ посыпались возмущенные комментарии: Клиз ничего не знает ни о жизни в Камбодже, ни о положении женщин, ни о работе полицейских в этой стране, и в целом его суждения были заклеймены как примитивные, безответственные и поверхностные. Многие также выразили свое разочарование комиком, которого на протяжении многих десятилетий считали непревзойденной величиной среди британских юмористов. Но, увы, больше не считают.

Далее Клиз высказал такую мысль: если невозможно контролировать собственные эмоции, может возникнуть необходимость контролировать поведение других. И поэтому, считает Клиз, чрезмерно чувствительные и ранимые не должны задавать тон дискурсу: