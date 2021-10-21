Появились первые фотографии второго сезона "Сэндитона"

Кинематографическое продолжение неоконченного романа Джейн Остин "Сэндитон" уже не за горами. Во втором сезоне речь события по-прежнему будут разворачиваться вокруг главной героини Шарлотты Хейвуд (Роуз Уилямс).
Отдельная сюжетная линия с участием младшей сестры Шарлотты Элисон (Рози Грэм) также развернется на экране. Об этом сообщает Collider.
Зрители вновь увидят уже знакомых обитателей прибрежного поселения, среди них - Джорджину Лэмб (Кристал Кларк), которая по-прежнему будет стремиться к независимости и прокладыванию собственной жизненной траектории. В повествовании появится и Том Паркер (Крис Маршал) с рядом амбициозных планов.
К светскому обществу Сэндитона присоединится таинственный незнакомец Алексадр Колборн (его сыграет Бен Ллойд-Хьюз), а также отважный полковник Франсис Леннокс (Том Вестон-Джонс) - оба они будут проявлять интерес к Шарлотте. Появится и капитан Уильям Картер, сердце которого, судя по всему, будет принадлежать юной Элисон. Известно также, что к актерскому составу присоединится Френк Блейк из "Нормальных людей" (Normal People) и Александр Влахос из "Версаля" (Versailles).
Показ нового сезона начнется 20 марта 2022 года.
We're delighted to return to the finest seaside resort, and this time the army are in town!— Sanditon (@Sanditon) October 20, 2021
Romance, drama & adventure await in series 2 of #Sanditon. Find out more here: https://t.co/IJLCbhGoT1 pic.twitter.com/gq5DQB9iCi