Появились первые фотографии второго сезона "Сэндитона"

Кинематографическое продолжение неоконченного романа Джейн Остин "Сэндитон" уже не за горами. Во втором сезоне речь события по-прежнему будут разворачиваться вокруг главной героини Шарлотты Хейвуд (Роуз Уилямс).

Отдельная сюжетная линия с участием младшей сестры Шарлотты Элисон (Рози Грэм) также развернется на экране. Об этом сообщает Collider.

Зрители вновь увидят уже знакомых обитателей прибрежного поселения, среди них - Джорджину Лэмб (Кристал Кларк), которая по-прежнему будет стремиться к независимости и прокладыванию собственной жизненной траектории. В повествовании появится и Том Паркер (Крис Маршал) с рядом амбициозных планов.

К светскому обществу Сэндитона присоединится таинственный незнакомец Алексадр Колборн (его сыграет Бен Ллойд-Хьюз), а также отважный полковник Франсис Леннокс (Том Вестон-Джонс) - оба они будут проявлять интерес к Шарлотте. Появится и капитан Уильям Картер, сердце которого, судя по всему, будет принадлежать юной Элисон. Известно также, что к актерскому составу присоединится Френк Блейк из "Нормальных людей" (Normal People) и Александр Влахос из "Версаля" (Versailles).

Показ нового сезона начнется 20 марта 2022 года.