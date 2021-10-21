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Появились первые фотографии второго сезона "Сэндитона"

Новости
    21.10.2021, 17:48
Текст:   Юлия Авакова
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Кинематографическое продолжение неоконченного романа Джейн Остин "Сэндитон" уже не за горами. Во втором сезоне речь события по-прежнему будут разворачиваться вокруг главной героини Шарлотты Хейвуд (Роуз Уилямс).

Фото: kinopoisk.ru
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Отдельная сюжетная линия с участием младшей сестры Шарлотты Элисон (Рози Грэм) также развернется на экране. Об этом сообщает Collider.

Зрители вновь увидят уже знакомых обитателей прибрежного поселения, среди них - Джорджину Лэмб (Кристал Кларк), которая по-прежнему будет стремиться к независимости и прокладыванию собственной жизненной траектории. В повествовании появится и Том Паркер (Крис Маршал) с рядом амбициозных планов.

К светскому обществу Сэндитона присоединится таинственный незнакомец Алексадр Колборн (его сыграет Бен Ллойд-Хьюз), а также отважный полковник Франсис Леннокс (Том Вестон-Джонс) - оба они будут проявлять интерес к Шарлотте. Появится и капитан Уильям Картер, сердце которого, судя по всему, будет принадлежать юной Элисон. Известно также, что к актерскому составу присоединится Френк Блейк из "Нормальных людей" (Normal People) и Александр Влахос из "Версаля" (Versailles).

Показ нового сезона начнется 20 марта 2022 года.

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