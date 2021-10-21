Предпенсионеры могут выйти на пенсию на два года раньше срока

Люди предпенсионного возраста могут выйти на заслуженный отдых на два года раньше установленного срока. Но лишь в том случае, если не могут найти работу.

Как напомнили специалисты отделения ПФР по Москве и Московской области, в этом случае досрочная пенсия назначается Пенсионным фондом только по предложению органов службы занятости населения. При этом она устанавливается до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости.

Среди причин, по которым предпенсионерам могут досрочно назначить пенсию, - ликвидация компании, либо прекращение деятельности индивидуальным предпринимателем, сокращением численности или штата работников организации, индивидуального предпринимателя. Основные требования - наличие страхового стажа не менее 25 и 20 лет для мужчин и женщин соответственно (либо необходимого стажа работы на соответствующих видах работ, дающего право на досрочное назначение страховой пенсии по старости), а также отсутствие возможности для трудоустройства.

Если сотрудник центра занятости принимает решение в возможности назначения досрочной пенсии, он либо предлагает самому гражданину обратиться с соответствующим направлением в ПФР, либо предложение направляется в территориальный орган Пенсионного фонда в электронной форме. Человек может согласиться на досрочную пенсию, либо отказаться от нее. Если пенсия назначена, но человек вдруг нашел работу или уехал за границу, он должен известить об этом территориальный орган ПФР. При наступлении таких жизненных обстоятельств досрочную пенсию платить перестают.

Как только у получателя досрочной пенсии наступит возраст, дающий право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно по иным основаниям, ему необходимо снова обратиться в ПФР с заявлением о назначении или переводе на положенный вид пенсии.

В ПФР напоминают, что в нынешнем году право на страховую пенсию имеют женщины, родившиеся в первом полугодии 1965-го (при достижении возраста 56,5 лет), и мужчины, родившиеся в первом полугодии 1960-го (при достижении 61,5 лет). Им при этом нужно иметь 21 пенсионный коэффициент.