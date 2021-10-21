Президент Казахстана призвал школьников к изучению русского языка

По словам лидера республики, "чем больше школьники владеют различными языками, тем лучше для них". Также, по его мнению, выпускники казахских школ должны быть интегрированы в казахстанское общество, они должны быть конкурентоспособными. А для этого им нужно владеть и государственным языком, и своим национальным языком, и желательно знать русский язык.

Глава государства подчеркнул, что изучение только одного языка ограничивает будущее развитие детей, их интеграцию в общество и лишает перспективы на благополучное будущее. "Поэтому министерство образования и науки должно внимательно изучить опыт полиязычия во всем мире и переносить его на нашу национальную почву", - отметил Такоев.

Также власти Казахстана будут проводить политику социально-экономической интеграции этносов и пресекать конфликты на национальной почве.

"Нам хорошо известно, что все такие конфликты - дело злонамеренных провокаторов. Вот с такими провокаторами мы будем бороться и будем беспощадны", - сказал президент.

По его словам, нужно разработать системные меры по преодолению негативных тенденций образования замкнутых этнических районов и кварталов в сельской местности и городах республики.

Он отметил, что проблемы развития регионов нужно рассматривать с точки зрения исключительной важности достижения гармонии в этно-демографической сфере.