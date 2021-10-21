Президент сможет продлевать предельный срок службы высших офицеров

На данный момент такие воинские звания предполагают предельный возраст пребывания на военной службе в 65 лет​​​. После достижения этого возраста может заключаться новый контракт - до 70 лет.

Согласно одобренным изменениям, с наиболее опытными и высококвалифицированными военнослужащими, имеющими указанные воинские звания, по достижению этого возраста может заключаться новый контракт о прохождении военной службы на срок, установленный решением президента РФ.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов считает, что вносимые изменения положительно скажутся на обеспечении обороны страны и закреплении на военной службе высших офицеров, имеющих большой опыт.