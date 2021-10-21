Пушков: IT-гиганты затянут исполнение закона о "приземлении" в России

Крупнейшие зарубежные цифровые компании попытаются затянуть исполнение требований открыть представительства в России, считает председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

По новому закону о "приземлении" владельцы интернет-ресурсов, суточная аудитория которых в России превышает 500 тысяч пользователей, должны с 1 января 2022 года создать филиалы, открыть представительства или учредить юридические лица в РФ, которые будут в полном объеме представлять интересы головных компаний.

"Как мне представляется, это работа не одного дня, поэтому в принципе открытие такого рода представительств должно было бы уже начаться. Вместе с тем есть ощущение, что эти компании постоянно изучают степень нашей решимости на практике применить те законы, которые мы приняли... У меня четкое ощущение, что они хотят посмотреть, какова ширина этого зазора", - сказал Пушков на заседании комиссии 21 октября.

Он напомнил, что еще в прошлом декабре российские сенаторы призвали парламенты других стран противодействовать произволу глобальных интернет-компаний.

"Если так называемые правила сообщества противоречат нашему законодательству, это правила не должны действовать на территории Российской Федерации, потому что это они имеют произвольный характер, и мы с ними не согласимся", - подчеркнул политик.

По оценке сенатора, пока меры, которые принимаются в отношении IT-гигантов, "дают смешанные результаты". Он привел в пример ситуацию с Twitter, когда Роскомнадзор замедлить трафик сервиса из-за запрещенного контента, 90% которого затем было удалено. Он также напомнил о ситуации с компанией Facebook, у которой судебные приставы вынуждены взыскивать присужденные по суду штрафы.

"Первое января 2022 года будет в каком-то смысле "днем "Икс" не только для глобальных компаний, но и для нас, потому что мы должны быть готовы к тому, что они не выполнят требование нашего закона или постараются этот процесс всячески затянуть, или вступят в переговоры, которые не будут носить конструктивный характера, а иметь задачу максимально оттянуть этот процесс и опять же посмотреть, как будет реагировать Российской Федерации", - полагает Алексей Пушков.

Парламентарий отметил, что у России нет цели блокировать работу цифровых платформ.