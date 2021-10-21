Пушков: Польша проиграла битву против поставок российского газа в Европу

Польша проиграла по всем статьям в длительной и упорной битве против поставок в Европу российского газа. Об этом заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, отметив, что противостояние оказалось бессмысленной тратой сил и возможностей.

В итоге одинокая Варшава возмущается, безуспешно обвиняет в газовом кризисе Россию и даже пытается поддеть Германию, но "выходит у нее жалко, мстительно и снова бессмысленно", написал сенатор в своем Telegram-канале.

Во внешней политике Польша ориентируется на эмоции, гордыню и синдром жертвы. "А расчет и здравый смысл даже в пятерку главных признаков не входят. Какова политика - таков и результат" - заключил сенатор.

Газовый рынок Европы в последние месяцы лихорадит. Цены на газ достигли 6 октября исторического максимума в 1937 долларов за одну тысячу кубометров. Затем последовал некоторый откат, но все равно они остаются высокими.