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21.10.2021 05:35
Рубрика: Власть

Пушков: Польша проиграла битву против поставок российского газа в Европу

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Польша проиграла по всем статьям в длительной и упорной битве против поставок в Европу российского газа. Об этом заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, отметив, что противостояние оказалось бессмысленной тратой сил и возможностей.

Фото: Gettyimages
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В итоге одинокая Варшава возмущается, безуспешно обвиняет в газовом кризисе Россию и даже пытается поддеть Германию, но "выходит у нее жалко, мстительно и снова бессмысленно", написал сенатор в своем Telegram-канале.

Во внешней политике Польша ориентируется на эмоции, гордыню и синдром жертвы. "А расчет и здравый смысл даже в пятерку главных признаков не входят. Какова политика - таков и результат" - заключил сенатор.

Газовый рынок Европы в последние месяцы лихорадит. Цены на газ достигли 6 октября исторического максимума в 1937 долларов за одну тысячу кубометров. Затем последовал некоторый откат, но все равно они остаются высокими.

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